Los personajes de 'Harry Potter', en versión Marvel: la IA divierte a internet con un fotomentaje viral

La franquicia Harry Potter se ha convertido en uno de los blancos de la Inteligencia Artificial. En los últimos meses, el universo de Hogwarts ha visto toda clase de montajes sobre sus personajes: de versiones de Wes Anderson, hasta reconstrucciones de cómo deberían haber sido los personajes según los libros. Una serie de publicaciones que ahora suman una nueva a su extenso listado.

El usuario de Instagram @thepotterfix compartía un post con un carrusel de imágenes, generado por @the_ai_dreams, donde podíamos ver a los personajes de Harry Potter en su versión más cercana al Universo Cinematográfico de Marvel. ¿Tomará nota la Casa de las Ideas para fichar a algunos de estos intérpretes?

Entre las imágenes encontramos a Harry Potter (Daniel Radcliffe) enfundando el traje de Iron Man, Hermione Granger (Emma Watson) como Viuda Negra o Ron Weasley (Rupert Grint) como Spider-Man. Una serie de instantáneas que pronto se convertían en virales en Instagram, donde muchos quedaban prendados de esta curiosa reinterpretación de los alumnos y profesores del colegio de magia.

En este fotomontaje también encontramos a Draco Malfoy (Tom Felton) como Capitán América, Hagrid (Robbie Coltrane) como Hulk, Sirius Black (Gary Oldman) como Bucky Barnes, Severus Snape (Alan Rickman) como Loki, Albus Dumbledore (Richard Harris y Michael Gambon) como Nick Furia, Remus Lupin (David Thewlis) como Doctor Strange, y Voldemort (Ralph Fiennes) como Thanos.

La Inteligencia Artificial en el cine

Pero no todos están tan contentos con estos hilarantes montajes. El director Tim Burton se mostraba recientemente en contra de la utilización de estos software para jugar con los personajes icónicos del cine. "Hicieron que la IA realizara versiones de mis personajes como si fueran de Disney... Me recordó a cuando en otras culturas dicen: 'No me hagas fotos porque me estás quitando el alma", señalaba entonces el cineasta estadounidense.

Pese a estas declaraciones, está claro que la IA ha llegado para quedarse y su regularización se torna necesaria, como ya demostrara la petición de los guionistas y los actores de Hollywood en su huelga. Mientras esto sucede, los espectadores continúan disfrutando de algunos de los montajes más locos e inesperados que circulan por internet.

