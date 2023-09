Así llegó Michael Gambon a 'Harry Potter' tras la muerte de Richard Harris

Si reemplazar a un actor durante un rodaje es complicado, solo podemos especular sobre cómo puede ser en mitad de una saga. Ese fue el desafío al que se enfrentaron los responsables de Harry Potter, con Chris Columbus al frente, cuando falleció Richard Harris: la mala salud del intérprete original de Albus Dumbledore llevó a la búsqueda de un sustituto, que finalmente tuvo el rostro de Michael Gambon.

En agosto de 2002, meses antes del estreno de Harry Potter y la cámara secreta, Harris había sido diagnosticado con un linfoma de Hodgkin que obligó a hospitalizarle inmediatamente. Pese al trance que le llevaría a la tumba, Harris no perdió ni su característico humor negro (cuando se lo llevaban del hotel Savoy de Londres, donde residía, bromeó diciendo "¡Ha sido la comida!") ni la esperanza de retomar el papel de Dumbledore.

Durante su enfermedad, Harris hizo que Chris Columbus le prometiera que no buscaría a un sustituto para el papel de Dumbledore, confiando en que su salud le permitiese actuar en Harry Potter y el prisionero de Azkabán. La muerte del actor el 28 de septiembre anuló esa promesa, y obligó a buscar un nuevo director para el colegio Hogwarts.

¿Quiénes pudieron sustituir a Richard Harris?

El primer nombre que se barajó para el nuevo Dumbledore fue el de Peter O'Toole, uno de los mejores amigos de Harris. Sin embargo, el protagonista de Lawrence de Arabia tenía reparos acerca de sustituir a su compañero. Las compañías de seguros, por su parte, lo veían aún menos claro: la avanzada edad de O'Toole, así como las secuelas de un estilo de vida muy acelerado, volvían casi imposible hacerle una póliza.

El siguiente candidato fue un Ian McKellen que se mostró todavía más reacio. No solo porque no le hiciera gracia encasillarse después de haber interpretado a Gandalf en El señor de los anillos, sino también porque Harris y él nunca se habían llevado bien. "No puedo aceptar el papel de un actor al que no le gustaba mi trabajo", señaló.

Sean Connery, Patrick McGoohan y Christopher Lee, los siguientes nombres en la lista, tampoco estaban por la labor. Para empezar, Connery había decidido jubilarse tras el fiasco de La liga de los hombres extraordinarios en 2003, mientras que al creador de El prisionero y al inolvidable Drácula de las películas de la Hammer también les pesaban los años.

De esta manera, Michael Gambon parecía el actor más viable para el papel: nacido en 1940, era diez años más joven que Richard Harris, y le sobraba el prestigio crítico gracias a su trabajo en teatro y a películas como El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante o Gosford Park. Por otra parte, se trataba de un hombre felizmente casado desde los 22 años, sin relación alguna con party animals de la talla de Harris y O'Toole.

Los fans de Harry y sus amigos descubrieron al nuevo Dumbledore en Harry Potter y el prisionero de Azkabán, y su impresión fue casi unánimemente positiva. También lo fue la de Ian McKellen, quien calificó de "glorioso" el trabajo de Michael Gambon, e incluso hizo bromas con el parecido físico entre ambos.

De esta manera, el dublinés acabó convirtiéndose en el rostro más recordado de Dumbledore, un personaje al que interpretó hasta el final de la saga, llevando al cine muchos de sus momentos más épicos. Todo ello pese a que, como no se cortaba en afirmar, nunca se molestó en leer las novelas originales de J. K. Rowling.

