La actriz que daba vida a Ginny Weasley piensa que su personaje fue maltratado en la saga de Harry Potter

Chuck Klostermanm dejó constancia, en Esquire, de que viviría sus próximos años en una creciente desorientación social. El motivo: no había leído los libros de Harry Potter ni visto las películas. Por el momento, era consciente de que pasaba por alto una gran cantidad de referencia a la saga, pero, en el futuro, esa impronta se iría disolviendo y no sería tan fácil detectarla. “Habrá información que ya no sepa que no sé”, concluye, críptica pero atinadamente, Klostermann. El mago miope cuenta con legado cultural en todo el planeta: Estados Unidos, España o Timor Oriental.

Por eso, es posible que el nombre de Bonnie Wright deje impávidos a la mayor parte de los lectores, pero no el de Ginny Weasley. Sobre todo, su apellido: de pronto, sus mentes se llenarán de hechiceros pelirrojos, de varitas rotas y pegadas con celo y de peones y alfiles colosales.

El mérito se acrecienta si tenemos en cuenta que Ginny, lo que se dice salir, no sale mucho en las películas: a excepción de en Harry Potter y la cámara de los secretos, la hermana de Ron es justo eso, la hermana de Ron, hasta que se convierte en la novia de Harry. Y, entonces, la saga acaba y aparecen los títulos de crédito.

Sin embargo, en las novelas, Ginny disfrutaba de una relevancia mayor. Los amantes del universo creado por JK Rowling no se han reprimido a la hora de señalar las diferencias entre la saga original y su adaptación cinematográfica: ausencias como la de Peeves, el espíritu gamberro que pulula por los pasillos del Hogwarts literario (también se hizo un hueco en los videojuegos), se han transformado en pecados imperdonables para ellos. También el papel marginal de Ginny en las películas. Entre sus detractores, está la propia actriz que interpretaba a Ginny en las películas.

‘Sabemos que no fuiste tú, pero queríamos más de ti’

Bonnie Wright está ya muy lejos de la candorosa y tímida Ginny que perseguía, con la mirada, al mejor amigo de su hermano, el niño que sobrevivió. A sus 32 años, la actriz está casada y espera su primer hijo. No obstante, Harry Potter siempre anda cerca, especialmente si eres una de las pocas involucradas activamente en el fenómeno.

En el pódcast Inside of you, Bonnie Wright habló de su etapa como estudiante en el colegio de magia y hechicería. Aunque se mostró orgullosa de ella, también reconoció que le molestó la poca transcendencia que se le otorgó a su personaje en relación con la que Rowling, en las novelas, le concede. No es la única en denunciarlo: constantemente, los seguidores se aproximan a ella para contarle que se quedaron con ganas de más.

“Sabemos que no fuiste tú”, le suelen decir a Wright, “pero queríamos más de ti”. La actriz también quería más: desarrollar a su personaje a través de un par de secuencias por película era casi imposible. Y así permanecerá para siempre en la memoria de los espectadores: como la niña que irrumpe en escena preguntando dónde está su jersey, y su madre le responde que lo lleva el gato. Pero los Weasley, en cambio, no tienen gato. Y prácticamente, por lo que vemos en las películas, tampoco tienen una hija

