Sydney Sweeney, desatada y con cuero en el nuevo videoclip de los Rolling Stones

Sydney Sweeney se ha convertido en una de las actrices más solicitadas del momento. Desde que la rubia saltara a la fama mundial gracias a su papel de Cassie en Euphoria, no ha parado de trabajar. The White Lotus la confirmó como estrella fulgurante, Reality (llega el 15 de septiembre a Filmin) promete reflejar lo camaleónica que puede llegar a ser y el año que viene se estrenará en la marvelita Madame Web, con Dakota Johnson.

Por lo pronto, Sweeney vuelve a ser noticia por protagonizar el videoclip del tema Angry, lo nuevo de los Rolling Stones. El vídeo, que se lanzó ayer, nos muestra a la actriz con atuendo de cuero, bailando y cantando en un descapotable rojo por las calles de Los Ángeles mientras las vallas publicitarias de Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood cobran vida.

Angry es el primer single del nuevo disco de la banda británica, Hackney Diamonds, que podrá escucharse a partir de octubre y supondrá el regreso de los Rolling Stones tras el lanzamiento de Blue & Lonesome en 2016. Además, este es su primer trabajo tras el fallecimiento de Charlie Watts en 2021.

Sydney Sweeney sobre su colaboración con los Rolling Stones

En una entrevista para ABC News, Sydney Sweeney ha confesado que no se lo podía creer cuando los Rolling Stones se pusieron en contacto con ella para que fuera la estrella de su nuevo videoclip: "Aluciné y llamé a mi familia. Es la cosa más grande del mundo. No sabía que iba a ser el primer single, pero me encanta la canción, está clavada en mi cabeza".

Sweeney está imparable y, entre sus próximos proyectos, además de la tercera temporada de Euphoria, encontramos títulos tan prometedores como el remake de Barbarella o la ya mencionada Madame Web, en la que da vida a Julia Carpenter, también conocida como Spider-Woman en los tebeos de Marvel.

Además, coincidirá con Álvaro Morte (La casa de papel) en Immaculate, un thriller de terror psicológico donde la intérprete se mete en la piel de una mujer devota que se traslada a un convento italiano donde empiezan a aflorar secretos horribles.

