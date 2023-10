Tom Hanks alerta contra un clon creado con IA que lo está suplantando

Mientras la hija de Robin Williams advierte sobre las posibles consecuencias distópicas del uso indiscriminado de las IA en el cine, Tom Hanks es de los pocos actores de Hollywood que no las rechaza de plano. Irónicamente, al actor de Náufrago y Forrest Gump le ha tocado llevarse la sorpresa de ver a un doble digital creado sin su permiso.

Para colmo, además, el doppelgänger de turno ni siquiera aspira a la dominación mundial ni nada parecido. Su propósito, según previene el propio Hanks, es anunciar un plan de seguros dentales.

"¡Cuidado! Por ahí circula un vídeo que promociona un seguro dental usando una versión IA de mí mismo", ha advertido Tom Hanks en su instagram (vía Variety). "Yo no tengo nada que ver con eso", remacha.

¿Qué opina Tom Hanks de las IA?

Mientras otros actores de Hollywood, como John Cusack, han aprovechado la huelga de actores para deplorar una tecnología que amenaza con replicar sus rostros según convenga a los grandes estudios, Hanks no se ha cortado en mostrar una prudente curiosidad al respecto.

“Más allá de saber que he sido hecho por IA o deepfake, no habrá nada salvo un cierto grado de calidad real que te diga que no soy yo y solo yo”, comentó en mayo. Y prosiguió: "“Cualquiera puede ahora recrearse a sí mismo a cualquier edad gracias a la IA o la tecnología deepfake. Podría ser atropellado por un autobús mañana y ya está, pero mis actuaciones pueden seguir y seguir”.

Además, la próxima película de Tom Hanks supondrá su reencuentro con el tratamiento digital de las imágenes. Se trata de Here, una nueva colaboración con el director Robert Zemeckis. Le acompañan Robin Wright (protagonista del film que profetizó todo este embolado, El congreso) y Paul Bettany, y todo apunta a que Hanks experimentará para ella tanto un rejuvenecimiento como un envejecimiento por la vía del deepfake.

