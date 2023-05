Tom Hanks sobre hacer películas después de muerto gracias a la IA: "Mi actuación puede seguir y seguir"

Los avances de la Inteligencia Artificial están sacudiendo Hollywood, hasta el punto de que es la aplicación de esta a la escritura uno de los motivos subyacentes a la actual huelga de guionistas. La capacidad de generar cualquier cosa de forma automática, de historias a imágenes pasando por interpretaciones, genera mucha inquietud por las posibles consecuencias, aunque ante esta perspectiva gente como Tom Hanks resuelve encogerse de hombros. Sin dejar de entender la situación, como ha dejado claro en una entrevista reciente.

En The Adam Buxton Podcast Hanks revela que la afluencia de la IA está motivando "debates en todos los gremios, todas las agencias y todos los bufetes de abogados para determinar las ramificaciones legales de mi cara, mi voz y la de todos los demás como propiedad intelectual”. Algo que encaja con las demandas del Sindicato de Guionistas en torno a la regulación de esta, y que lleva a Hanks a preguntarse hasta qué extremos podría llevarle en su figura como veterana estrella de Hollywood.

“Si quisiera podría reunirme y protagonizar una serie de siete películas, donde tendría 32 años desde ahora hasta el día del juicio final”. Hanks también repara en el deepfake, una vertiente de esta Inteligencia Artificial que permite rejuvenecer a los intérpretes utilizando como modelo sus actuaciones o apariciones pasadas. Hanks cree que, en el momento en que el deepfake y otras recreaciones IA se asienten en Hollywood, no habrá nada que pueda distinguir sus creaciones de lo real.

“Más allá de saber que he sido hecho por IA o deepfake, no habrá nada salvo un cierto grado de calidad real que te diga que no soy yo y solo yo”. Hanks llega a imaginarse qué ocurriría si muriera, y si la IA permitiría entonces que pudiéramos aún así disfrutar de su trabajo de ultratumba. “Cualquiera puede ahora recrearse a sí mismo a cualquier edad gracias a la IA o la tecnología deepfake. Podría ser atropellado por un autobús mañana y ya está, pero mis actuaciones pueden seguir y seguir”.

Hanks parece haberle dado vueltas a la invención en los últimos meses, y seguramente se deba a su nuevo proyecto. Se trata de Here, una nueva colaboración entre Hanks y su director en Forrest Gump, Robert Zemeckis. Le acompañan Robin Wright (protagonista del film que profetizó todo este embolado, El congreso) y Paul Bettany, y todo apunta a que Hanks experimentará para ella tanto un rejuvenecimiento como un envejecimiento por la vía del deepfake.

