Tom Hanks y Robin Wright "rejuvenecerán" con inteligencia artificial en 'Here' de Robert Zemeckis

Casi 29 años después del estreno de la mítica Forrest Gump, cuatro de los grandes artífices de aquel éxito volverán a reunirse en una nueva película. Su pareja protagonista, Tom Hanks y Robin Wright, el director Robert Zemeckis y el guionista Eric Roth estarán en la adaptación de Here, una novela gráfica de Richard McGuire que contiene un curioso argumento.

Publicada primero en formato de tiras cómicas en 1957, y posteriormente recopilada en una versión moderna por Patheon Books en 2014, la acción tiene lugar en un solo escenario, en una población situada en Nueva Inglaterra desde cuando todavía era una tierra desierta, para luego ir mostrando las distintas generaciones de habitantes que formaron allí su hogar. Un escenario que nos trasladará desde un pasado remoto a un futuro próximo.

Aunque el proyecto ya se anunció el pasado año, la gran novedad ahora es que Zemeckis, un apasionado de los efectos visuales y los avances tecnológicos, como la ha demostrado en sus títulos más emblemáticos, desde la trilogía de Regreso al futuro o ¿Quién mató a Roger Rabbit?, al uso de las técnicas de captura de movimiento para largometrajes de animación, caso de Beowulf o The Polar Express, está entusiasmado ante la posibilidad de "rejuvenecer" digitalmente a Hanks y Wright mediante una innovadora herramienta de inteligencia artificial desarrollada por la firma tecnología IA Metaphysic y que permite reemplazar rostros y eliminar el envejecimiento.

"Siempre me he sentido atraído por la tecnología que me ayuda a contar una historia", ha explicado el cineasta en declaraciones recogidas en Variety. "Con ‘Here’, la película simplemente no funcionaría sin que nuestros actores se transformaran sin problemas en versiones más jóvenes de sí mismos. Las herramientas de IA de Metaphysic hacen exactamente eso, ¡de una forma que antes era imposible!".

Detrás de la producción estará Miramax, y también cuenta en su reparto con Paul Bettany y Kelly Reilly. Pero, si estás interesado en ver una muestra de los resultados que ofrece la herramienta de Metaphysic, nada mejor que echarle un vistazo al siguiente vídeo en el que Elvis, El Rey del Rock, "revivió" en uno de los episodios del programa America's Got Talent, en septiembre de 2022.

