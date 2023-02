7 películas que deberías ver antes de los Premios Goya 2023

Reconocido por muchos como uno de los mejores años para el cine español, el 2022 nos dejó grandes títulos para la posteridad. Pero todo el mundo sabe que un año así no está del todo completo sin su gran fiesta celebratoria, y esta ha tenido que esperar a 2023. Una fiesta que, afortunadamente, esta a punto de tener lugar.

El próximo 11 de febrero todas esas películas y las personas que las hicieron posible se darán cita en Sevilla para celebrar los Premios Goya 2023. Aunque ya se ha levantado cierta expectación y parece que hay algunas películas que parten con más ventaja que otras, aquí te recopilamos algunas de las que no te puedes perder antes de llegar a la gala. Desde títulos sonados como As bestas de Rodrigo Sorogoyen a películas más pequeñas como El agua de Elena López Riera.

'Alcarràs', de Carla Simón

Sin duda una de las grandes favoritas de cara a los Goya, y no solo por las 11 nominaciones que arrastra a sus espaldas, entre ellas la de Mejor película, Mejor dirección o Mejor guion original. La película de Carla Simón (Verano 1993) se destapó muy pronto como una de las grandes películas españolas del año tras conseguir un hito tan difícil e importante para nuestro cine como fue conquistar el Oso de Oro en la Berlinale del año pasado. Retrato de una familia que comienza a fragmentarse en medio de los últimos días de verano, Alcarràs podría obtener en estos Goya su revancha particular después de haberse quedado fuera de los Oscar, a los que iba seleccionada por España.

'La consagración de la primavera', de Fernando Franco

Reconocida casi más por la crítica que por el público, La consagración de la primavera fue sin duda una de la pequeña gran película que nos dejó el 2022. No solo por su valentía a la hora de tratar un tema tan complicado como la diversidad funcional, sino por la belleza y la ternura con la que lo hacía en esta historia sobre una joven que llega a Madrid y conoce a un chico con parálisis cerebral. La película tan solo está nominada precisamente por parte de estos dos actores, Valèria Sorolla y Telmo Irureta, pero ya son dos razones más que suficientes para darle una segunda oportunidad a la película.

'Modelo 77', de Alberto Rodríguez

Qué sería del cine español sin un buen thriller con mensaje social y político. O mejor dicho, qué sería del cine español sin Alberto Rodríguez, uno de los mejores y más prolíficos cineastas de los últimos años. El sevillano autor de La isla mínima se traslada aquí a la archiconocida cárcel de Barcelona en los años 70, en los que la muerte de Franco detona una serie de cambios en España que no se traducen así en las penitenciarias. Manuel (Miguel Herrán) y Pino (Javier Gutiérrez) son solo unos de los muchos presos que se pasaron años entre rejas esperando una amnistía, y Modelo 77 es un magnífico y emocionante relato de su historia.

Miguel Herrán en 'Modelo 77' Cinemanía

'Cerdita', de Carlota Pereda

Hace unos años pocas personas habrían imaginado una película de terror entre las más nominadas de los Goya. Tampoco que esa película estuviera dirigida por una directora novel. Y sin embargo así ha sucedido, de ahí que Cerdita sea una de las grandes sorpresas de la temporada, tanto por su original acercamiento al bullying y la gordofobia como por funcionar también como un gran ejemplo del terror rural tirando de referentes extranjeros pero también patrios. Carlota Pereda es sin duda una clara aspirante al cotizado premio a mejor dirección novel, pero atención también a las actrices Laura Galán y sobre todo Carmen Machi que aquí hace de la clásica madre de todo hijo.

'Cinco lobitos', de Alauda Ruiz de Azúa

Hablando de madres (e hijas), con permiso de Cerdita ha habido otra ópera prima que ha acaparado todas las portadas. Se trata por supuesto de Cinco lobitos, la película que conquistó el Festival de Málaga y posteriormente todos los cines españoles por su emocionante historia sobre maternidad y cuidado maternal (que parecen lo mismo pero hasta que no ves la película no lo sabes realmente). Las interpretaciones de Laia Costa, Susi Sánchez y Ramón Barea podrían ser los fuertes de un filme que triunfe o no en los Goya ya es historia del cine español.

'El agua', de Elena López Riera

Siguiendo con las óperas primas, porque el 2022 ha sido un gran año para las debutantes en el largometraje, hay que hablar de El agua, posiblemente la película más diferente y personal de todas. En ella se cuenta la historia de una joven que comienza a salir con un chico pero pronto se entera que por el pueblo se dice que ella y su familia arrastran una especie de maldición. Dispuesta a madurar y a hacer frente a esas viejas creencias, Ana (Luna Pamiés) comenzará un viaje de autodescubrimiento mientras el agua comienza a inundar el pueblo.

'As bestas', de Rodrigo Sorogoyen

Más allá de Alcarràs, si hay una favorita para los Goya esa es la última película de Rodrigo Sorogoyen, As bestas. No solo porque ha triunfado entre crítica y público, sino porque además ha rescatado una vieja mancha en la historia negra más reciente de nuestro país como es el caso del Crimen de Santaolla, en el que se inspiraron el director madrileño y la guionista Isabel Peña para tejer una de las películas más trepidantes y a la vez dolorosas del año.

No en vano el filme se ha alzado como la película con más nominaciones, 17 nada menos, y se espera que sea la gran triunfadora de la noche. Aunque pase lo que pase, viendo esta lista parece claro que ya ha habido un gran triunfador y es el cine español de esta temporada.

