Crítica de 'As bestas'

Valoración: As bestas

Si la trilogía formada por Que Dios nos perdone (2016), El Reino (2018) y Antidisturbios (2020) es lo mejor del thriller made in Spain en los últimos años (y no es poco decir, puesto que el género se nos da, la verdad, bastante bien), As bestas NO les va a la zaga, por mucho que a Rodrigo Sorogoyen y a Isabel Peña, su fiel coguionista, les haya dado por ponerse agrestes, y largarse al campo.

Podríamos hablar de un western a la gallega, aunque mucho se rodó en el disputado territorio del Bierzo, o de un thriller vaciado, tanto de edificios urbanos como de personajes, que juega con menos elementos, pero genera idéntica tensión en el espectador. O más bien parecida, porque aquí, ante la rotunda monumentalidad de la naturaleza, el tiempo transcurre a golpe de estaciones y el ambiente es mucho más pesado, complicado de aguantar a menos de tener un objetivo vital claro.

Como las citadas, As bestas está vertebrada por esa adictiva tensión en espiral, aunque es una película que se parte (sorprendentemente) en dos, como Stockholm (2013). En ese sentido, tiene algo de compendio, porque el proceso de afrancesamiento iniciado con Madre (2019) llega más lejos en esta película cannoise, puesto que toma partido, antes que por los adustos aldeanos (encabezados por el siempre pletórico Luis Zahera), por una pareja de irreductibles galos formada por Marina Foïs y un Denis Ménochet, al que ya vimos en otro thriller rural como Sólo las bestias (D. Moll, 2019), penúltima aportación a un género con larga tradición en nuestro país vecino.

Si el gran público piensa en Defensa (J. Boorman, 1972) o Perros de paja (S. Peckinpah, 1971), al que firma le vienen títulos como La traque (S. Leroy, 1975). La tensión, en cualquier caso, vuelve a ser insoportable, en el mejor de los sentidos, y llega a su clímax con esas memorables escenas en plano secuencia con las que el madrileño saca pecho.

Son dos, en concreto, los planos secuencia de 10 minutos, ambos rodados en estrechos interiores, que constituyen el doble corazón del filme, violentas peleas verbales: una de saloon, en plano fijo, en la que el personaje de Ménochet se enfrenta a los de Zahera y su hermano, y otro con la cámara dando vueltas alrededor de madre e hija.

Funcionan como un espejo, la violencia de los hombres versus la de las mujeres, y desvela, una vez más, la preocupación por el equilibrio y la equidistancia que marca la obra de tan celebrado binomio creativo. Los hombres, como aquellos antidisturbios del furgón, llevamos una bestia en nuestro interior que nos esforzamos en domar, aunque estamos dispuestos a saltar a la primera ocasión, pero las mujeres también pueden ser feroces...

Esta mirada neutra va en beneficio de un mayor realismo, y hace más veraz su comentario social. Si la película parte de un suceso fabulado, el trasfondo eólico, y las tensiones que causa entre vecinos, está tan a la orden del día que ya hay otra película en marcha sobre el mismo tema, que dirigirá Eloy Domínguez Serén y se llamará Tralovento. Supimos de ella en la pasada edición de Abycine. Mientras tanto, As bestas es autoridad en la materia. Una película bestial, aunque no del todo redonda, debido a una complejidad que la aleja de la pureza del western.