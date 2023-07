'Oppenheimer': ¿Qué es verdad y qué es ficción en la película de Nolan?

Nadie es perfecto. Ni siquiera Christopher Nolan, muy a su pesar: en Oppenheimer, el director inglés ha tratado de ofrecer el retrato definitivo del creador de la bomba atómica, pero (aunque la película ha resultado mucho más fiel a los hechos de lo esperable en un producto made in Hollywood) no ha podido resistirse a tirar de hechos ambiguos e inexactitudes históricas para aumentar el dramatismo de la historia.

De este modo, aunque la cinta protagonizada por Cillian Murphy sigue al dedillo las premisas de Prometeo americano, la biografía de Kai Bird y Martin J. Sherwin que se llevó el Pulitzer, su indagación sobre el director del Proyecto Manhattan funciona muchísimo mejor como drama histórico que como el texto inapelable que, por otro lado, no pretende ser.

Aquí ofrecemos una lista de datos que resultan dudosos en la película, dejando claro que estos no deberían menguar nuestro disfrute de la misma.

¿Intentó Oppenheimer matar a su profesor?

La escena en la que un joven Oppenheimer trata de envenenar a su profesor Patrick Blackett (James D'Arcy) envenenando una manzana con cianuro de potasio ha sido una de las más comentadas de la película. No solo porque la intentona esté a punto de llevarse por delante a Niels Bohr (Kenneth Branagh), sino también por revelar que la estabilidad mental del protagonista es, cuanto menos, dudosa.

Charles Oppenheimer, nieto del físico, ha indicado que esta escena es una exageración de Nolan, tomada a su vez de la biografía Prometeo americano: "No hay ni un solo amigo o enemigo de Robert Oppenheimer que oyera esa historia estando él con vida y creyese que era verdad", señala. Pese a ello, se muestra comprensivo con Nolan por haberla usado para darle más dramatismo al filme.

¿Se suicidó la amante de Oppenheimer?

Jean Tatlock, la psiquiatra interpretada por Florence Pugh en la película, llevó a cuestas un largo historial de depresiones, en las que tuvo mucho que ver el rechazo social a su bisexualidad. Ese precedente, así como los rastros de la droga hidrato de cloral que aparecieron en la autopsia, bastaron para que los forenses despacharan su muerte como "suicidio por razones desconocidas".

Sin embargo, es verdad que Tatlock era comunista y estaba siendo investigada por el FBI de J. Edgar Hoover en el momento de su muerte, algo que llevó a varios de sus amigos (y a su hermano Hugh Tatlock) a sospechar de un asesinato político. En 1975, el Comité Church del Senado de EE UU descartó esta posibilidad, pero Nolan no ha podido resistirse a emplearla como hipótesis en su película.

¿Era alcohólica Kitty Oppenheimer?

Interpretada por Emily Blunt, la esposa de Robert Oppenheimer se suma a la lista de personajes femeninos tratados por Nolan de aquella manera. Si bien el cineasta atina al mostrar un carácter de pocos amigos y una vida sentimental tumultuosa, olvida mencionar que Kitty era una prominente bióloga que renunció a su carrera para casarse con el físico. Unido a la depresión postparto y los adulterios de su esposo, este pudo ser uno de los factores causantes de su dependencia del alcohol.

Además, el alcoholismo de Kitty no se volvió realmente grave hasta después de la guerra, cuando su marido aceptó el puesto de profesor en Princeton: la afición de ambos cónyuges a la bebida era motivo de cotilleos en la universidad, si bien el caso de ella era mucho más extremado. Irónicamente, la caída en desgracia de Robert y la polio sufrida por su hija Toni aliviaron este estado de cosas, ayudando a que la relación de Kitty y su marido se afianzase antes de la muerte de él en 1967.

¿Creía Oppenheimer que su bomba destruiría la Tierra?

Como señala Oppenheimer, la hipótesis de un holocausto planetario causado por la prueba Trinity es algo que preocupó a los científicos antes del experimento: uno de los proponentes de esta hipótesis fue Edward Teller (Benny Safdie), futura némesis de Oppenheimer e inventor de la bomba de hidrógeno. Sin embargo, estos temores ya se habían descartado casi al cien por cien el 16 de junio de 1945, cuando el 'gadget' explotó en Nuevo México.

A fin de darle una necesaria inyección de drama a su historia, Oppenheimer carga las tintas en esta posibilidad, incluyendo las conversaciones al respecto del protagonista con Leslie Groves (Matt Damon) y Albert Einstein (Tom Conti). Nolan, eso sí, ha preservado un detalle tan auténtico como jocoso: la porra que Enrico Fermi (Danny Deferrari) organizó antes de la explosión para ver cuántos de sus colegas se esperaban un apocalipsis.

¿Cómo fue realmente la prueba Trinity?

Estaba claro que la primera detonación atómica de la historia iba a ser uno de los clímax de Oppenheimer. Así pues, además de ese zambombazo recreado sin CGI, el director ha echado el resto con los detalles: desde un Teller embadurnado de crema solar hasta el futuro Nobel Richard Feynman (Jack Quaid) metido en un camión para salvaguardarse de las radiaciones. Nolan no ha incluido, sin embargo, el comentario de Kenneth Bainbridge (Josh Peck): "Ahora todos somos unos hijos de puta".

Además, la película omite un detalle que bañó al experimento en humor negro: durante los prolegómenos de la explosión, los científicos reunidos en Los Álamos oyeron sonar una pieza de Tchaikovski (la suite de El cascanueces, según algunas fuentes, la Serenata para instrumentos de cuerda Op. 48, según otras) por cortesía de las interferencias en la radio provocadas por una tormenta. Como banda sonora del comienzo del fin del mundo, no está nada mal.

¿Quién decidió lanzar la bomba en Hiroshima?

La reunión para decidir qué ciudades de Japón serían devastadas por las bombas atómicas es uno de los momentos más escalofriantes de Oppenheimer: para los implicados, no se trata tanto de un acto de guerra como de un experimento, encaminado a demostrarle a la URSS de Stalin que la nueva arma de EE UU mata más y mejor que ninguna otra. Por otra parte, la elección de Hiroshima y Nagasaki se debe, entre otros factores, a un detalle que es pura farsa grotesca.

Decimos esto porque una de las ciudades elegidas por los gerifaltes estadounidenses era Kioto... hasta que el secretario de Defensa Henry Stimson (James Remar) recordó que su mujer y él habían pasado allí su luna de miel y decidió indultarla. Esta coincidencia salvó a una de las ciudades más bellas del país nipón de quedar reducida a escombros, pero no ayudó a disminuir el número de víctimas ni a atenuar el horror que atenazaría a la humanidad desde entonces.

¿Insultó Harry S. Truman a Oppenheimer?

La aparición de Gary Oldman en el filme, dando vida al sucesor de Franklin Delano Roosevelt, es algo más que un cameo de lujo. El tenso encuentro entre ambos personajes pone de relieve el contraste entre un político deseoso de afianzar su poder y un científico que, de golpe y porrazo, se ha topado con los límites éticos de su disciplina. De hecho, según los testimonios, Nolan se ha quedado corto.

Porque, si bien es cierto que Truman se refirió al científico como "un llorón", las palabras que pronunció después de su encuentro fueron mucho más duras que las citadas por el filme: "No quiero volver a ver a ese hijo de puta en mi despacho", exclamó el mandatario tras entrevistarse con Oppenheimer. Y añadió: "Dice que tiene sangre en las manos... Yo tengo todavía más que él, y no voy quejándome por ahí".

¿Se arrepintió Oppenheimer de haber creado la bomba?

Este es uno de los aspectos más peliagudos de la película de Nolan, si no el que más. Y su ambigüedad se corresponde con la de los hechos reales, porque, si bien Robert Oppenheimer criticó la escalada nuclear de la Guerra Fría (algo que le costó muy caro), se abstuvo de comprometerse en su activismo hasta el punto en el que lo hicieron otros colegas científicos como Einstein o Bertrand Russell.

"Nunca he dicho que me arrepintiera de haber participado, de forma responsable, en la creación de la bomba", declaró el científico en 1964, criticando una obra del dramaturgo alemán Heinar Kipphardt sobre el Proyecto Manhattan. En aquella charla, Oppenheimer señaló que la atrocidad de su creación estaba a la par con la de otros momentos negros de esa misma época: "Quizás [Kipphardt] se ha olvidado de Guernica, Coventry, Hamburgo, Dresde, Dachau, Varsovia y Tokio, pero yo no".

¿Destruyó Lewis Strauss la carrera de Oppenheimer?

Aunque la interpretación de Robert Downey Jr. haya despertado aplausos casi unánimes, su personaje encaja demasiado bien en el rol de villano para que uno se pregunte si Nolan habrá exagerado su importancia en la caída de Oppenheimer. Al fin y al cabo, hablamos de un personaje que denunció el Holocausto desde fechas muy tempranas, y que le ofreció al protagonista su cargo como docente en Princeton.

Sin embargo, todo indica que realmente Strauss usó su puesto en la Comisión de Energía Atómica para destruir a Oppenheimer. No solo por sus desavenencias políticas, o porque el físico le humillase en público durante una comparecencia ante el Senado, sino también porque le consideraba un individuo de poco fiar y vida disipada. Además, aunque ambos eran judíos, Strauss hacía gala de su religiosidad, mientras que Oppenheimer se declaraba ateo.

