El nieto de Robert Oppenheimer señala la única invención de Nolan en su película

Contiene SPOILERS de 'Oppenheimer'

Como es habitual en él, Christopher Nolan ha presentado Oppenheimer como un triunfo del rigor y la meticulosidad. No solo en lo tocante a esa explosión nuclear recreada sin CGI, sino también a un guion que adapta al pie de la letra Prometeo americano, la biografía del director del Proyecto Manhattan con la que Kai Bird y Martin J. Sherwin ganaron el premio Pulitzer.

Sin embargo, ha surgido una voz discordante, y muy autorizada, además. En una entrevista con Time, Charles Oppenheimer, nieto del físico, ha llamado la atención sobre un episodio de su vida que aparece en libro y película, pero que, según él, nunca se produjo en la vida real.

Se trata de esa escena en la que Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) trata de asesinar a su director de tesis, Patrick Blackett (James D'Arcy) envenenando una manzana con cianuro de potasio. En el filme, Oppenheimer se arrepiente en el último minuto, tirando la fruta ponzoñosa a la basura justo cuando el venerado Niels Bohr (Kenneth Branagh) está a punto de darle un mordisco.

Aunque Charles Oppenheimer nació después de la muerte de Robert y su esposa Kitty (Emily Blunt en la película), ha escuchado muchas historias sobre su abuelo, y está seguro de que esa historia (tomada del libro de Bird y Sherwin) es pura invención. "La parte que menos me gusta es la de la manzana envenenada, que ya fue un problema en Prometeo americano", explica. "Si lees Prometeo americano con atención, los autores dicen 'No sabemos si esto ocurrió de verdad".

"Es una acusación muy seria y un revisionismo histórico: no hay ni un solo amigo o enemigo de Robert Oppenheimer que oyera esa historia estando él con vida y creyese que era verdad", prosigue. "Prometeo americano la sacó de una historia acerca de unas vacaciones de primavera, y las personas que la oyeron -tal vez dos, o quizás tres- dijeron que no tenían ni idea de a qué se refería Robert".

Aun así, las quejas de Charles Oppenheimer no se dirigen al filme, sino al libro. "Sinceramente, no me molesta", explica. "Lo que me molesta es que apareciese en la biografía con tanto énfasis y sin una advertencia del tipo 'esto es un rumor sin fundamento y lo queremos poner en nuestro libro para hacerlo más interesante".

Aun así, el nieto de Oppenheimer no le guarda rencor ni a Nolan ni a los autores de Prometeo americano: según reconoce, fue Kai Bird quien le puso en contacto con el cineasta, y una vez en el plató, prefirió dejar la labor de contar la historia en manos de un profesional. "No me imagino dándole consejos sobre cine a Christopher Nolan. Él es un experto, un artista y un genio en ese campo", comenta.

Aun así, hay otro detalle del filme que le da resquemor. "Un día, visité el set en Nuevo México y les vi rodar una escena en la que Cillian Murphy entra en una habitación y llama 'gilipollas' a alguien. Cuando volví a Santa Fe y se lo conté a mi padre [Peter Oppenheimer], él se quedó horrorizado. Me dijo: 'Robert Oppenheimer nunca decía tacos. Era muy formal, y nunca hubiera dicho eso. Y yo me quedé en plan: 'Bueno, esto es una dramatización".

