El motivo por el que Tom Cruise no llegó a interpretar a Iron Man en el MCU

Marvel no está pasando por su mejor momento. Este 10 de noviembre se estrena en España The Marvels, la secuela de Capitana Marvel (2019) protagonizada por Brie Larson, en la que directivos como Kevin Feige tienen puestas sus esperanzas para revitalizar un 2023 que se ha quedado lejos en cuanto a cifras de recaudación respecto a años anteriores. Atrás quedan la época de esplendor de Thor, Capitán América o Iron Man y los rostros de Chris Hemsworth, Chris Evans y Robert Downey Jr. O no.

Tal es la crisis en el Universo Cinematográfico de Marvel que encima de la mesa está la posibilidad de traer de vuelta a Tony Stark y la Viuda Negra, aunque hay un escollo principal: el dinero. El regreso de Robert Downey Jr. y Scarlett Johansson supondría un cambio en la política de sueldos de la saga, aunque no es la primera vez que la franquicia de superhéroes se enfrenta a algo así, ya que Tom Cruise pudo encarnar a Iron Man, pero obviamente el papel fue a parar a Robert Downey Jr. ¿Por qué no se unió finalmente la estrella de Misión imposible al mundo de los superhéroes?

¿Por qué Tom Cruise no se unió a Marvel?

El propio Kevin Beige ha dado la respuesta en el libro The Reign of Marvel Studios, que recoge los entresijos de la franquicia y en el que el director de la productora ya confesó que no volvería a trabajar con dos estrellas. Desvela que durante la década de los 90, cuando los derechos de la saga todavía se encontraban en manos de Fox, Tom Cruise era el favorito para interpretar a Iron Man, pero que las pretensiones de la estrella de Top Gun: Maverick (2022) eran demasiado altas.

Robert Downey Jr. como Tony Stark en 'Iron Man' Cinemanía

"El salario que quería en aquel momento era incluso mayor de lo Fox estaba dispuesto a arriesgar en una película de superhéroes que no sabían si iba funcionar", escribe Feige en el libro. Películas como Algunos hombres buenos (1992), Entrevista con el vampiro (1994) o Misión imposible (1996), cuya octava entrega se ha retrasado a 2025, habían convertido a Tom Cruise en una de las mayores estrellas de Hollywood, y sus pretensiones económicas eran demasiado altas.

¿Cómo se convirtió Robert Downey Jr. en Iron Man?

Una vez descartado Tom Cruise, en Fox tantearon otras opciones, como Jim Caviezel, protagonista de la polémica Sound of Freedom (2023), o Tomothy Olyphant (Daisy Jones and the Six), aunque hubo alguien que presionó al máximo para conseguir contactar a su favorito: Jon Favreau quería a toda costa a Robert Downey Jr., e incluso lanzó un ultimátum.

El guionista Matt Hollowy escribe en el libro que el director de las dos primeras entregas de Iron Man llegó amenazar con irse del proyecto si el actor no era escogido para el papel del multimillonario Tony Stark. El resto es historia, y Robert Downey Jr., que murió ficticiamente en el Universo de Marvel hace escasas semanas, se convirtió en una de las principales estrellas de la franquicia más exitosa de la historia.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.