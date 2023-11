Películas y series independientes del MCU: con 'Echo' llega el nuevo sello Marvel Spotlight

Este viernes vio la luz el tráiler de Echo, y aunque los fans no las tenían todas consigo resultó que tenía muy buena pinta. Una fotografía distintiva, un llamativo protagonismo de Vincent D’Onofrio como Kingpin y, sobre todo, una violencia más intensa y explícita de lo que estamos acostumbrados a ver en Marvel Studios. Echo es un spin-off de Ojo de halcón en tanto a que retoma el personaje de Maya López, interpretado por Alaqua Cox: una asesina sordomuda de ascendencia nativo americana que además es la protegida de Kingpin. La próxima serie la tendrá de protagonista mientras investiga sus raíces.

Echo se estrenará en Disney+ el 10 de enero de 2024, sumándose la particularidad de que sus seis capítulos se estrenarán de golpe en el catálogo (al estilo de Netflix). Las buenas vibraciones que ha dejado su avance contrastan con un clima general de extrañamiento con el Universo de Marvel, estando el hype por la próxima película del estudio (The Marvels) bajo mínimos tras varias decepciones y la sensación general de que la aglomeración de series en Disney+ han devaluado la marca. Pero Echo podría cambiar esto, ya que además viene a inaugurar un nuevo sello para las producciones de Marvel Studios.

Este nuevo sello se llama Marvel Spotlight, y referencia a una línea de cómics inaugurada en 1971 donde los lectores no tenían que comprometerse de forma estricta a ciertos personajes, por su endeble conexión con la continuidad general de la franquicia. Es tal cual la filosofía de esta nueva filial, que ha presentado Brad Winderbaum como jefe de streaming de Marvel durante un evento en Oklahoma este viernes. El mismo día que se hacía público el tráiler de Echo, en dicho evento se proyectaron los dos primeros episodios como parte de la celebración del Día Choctaw, festividad amerindia vinculada al argumento de la serie.

Entonces Marvel Spotlight fue presentado en sociedad, desvelando su logo. La idea con este sello, pues, es cobijar películas y series independientes con respecto al MCU, que además puedan tener (como Echo) un tono más libre y violento de lo acostumbrado. “Marvel Spotlight nos da una plataforma para llevar a la pantalla historias más fundamentadas y en los personajes, y en el caso de Echo, centrándonos en lo que está en juego a nivel de calle por encima de la continuidad del MCU”, explicó Winderbaum.

“Al igual que los fans de los cómics no necesitaban leer Vengadores o Cuatro Fantásticos para disfrutar de un cómic de Ghost Rider Spotlight, nuestro público no necesita haber visto otras series de Marvel para entender lo que está pasando en la historia de Maya”. Lo curioso de Echo es que sí tiene un vínculo nítido con el MCU, pues más allá de su conexión con Ojo de halcón también contará con la presencia de Charlie Cox como Daredevil, reintroducido en la saga tras su andadura en Netflix a través de Spider-Man: No Way Home.

No obstante, que Echo vaya a ser la primera serie oficial de Marvel Spotlight hace pensar que la maquinaria de Kevin Feige prefiere llevar aparte todo lo relacionado con los personajes de Daredevil, de forma que su puesta de largo oficial (la serie Daredevil: Born Again) también forme parte de este nuevo paraguas. Eso sí, no será pronto porque Born Again está atravesando grandes cambios de planteamiento, habiendo sustituido a showrunners y rodándolo casi todo desde el principio.

Por otra parte, la inauguración de Marvel Spotlight también podría obedecer a una queja reiterada del fandom, en cuanto a la cantidad de series que hay que ver para entender el argumento de ciertas películas: sin ir más lejos The Marvels, aun siendo una secuela de Capitana Marvel, retoma a Ms. Marvel y Photon como personajes que debutaron antes en la susodicha serie de Ms. Marvel y en Bruja Escarlata y Visión. Dentro de Marvel Spotlight esto dejará, a priori, de ser un problema.

