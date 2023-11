¿Ha desafiado Megan Fox al sindicato de actores de Hollywood? El disfraz de Halloween de la discordia

Entre los mejores disfraces de este Halloween 2023, Megan Fox conquistaba al público al introducirse en la piel de Gogo Yubari, la villana de Kill Bill. La actriz y modelo estadounidense brillaba con su vestimenta y su maquillaje acompañada de su pareja, el cantante y actor Machine Gun Kelly, quien emulaba al personaje de La Novia (Uma Thurman) enfundándose su característico mono de color amarillo.

Aunque el traje de ambos enamoraba a muchos de sus seguidores, lo cierto es que también provocaba numerosos comentarios negativos. La actriz estadounidense hacía caso omiso a la guía que SAG-AFTRA compartía sobre los disfraces de Halloween que el sindicato recomendaba no vestir a los actores y actrices Hollywood por la huelga vigente.

En una guía publicada en su propia página web, el sindicato aconsejaba a los actores y actrices que "no publiquen fotos de contenido afectado por la huelga en las redes sociales", y que en su lugar optaran por caracterizarse como personajes y figuras genéricas, como "fantasmas, zombies, arañas, etc." o de proyectos que no estén involucrados en el paro, "como de alguna serie de dibujos animados".

Megan Fox contra el sindicato de actores de Hollywood

Aunque es cierto que actores como Bradley Cooper, Lili Reinhart o Camila Mendes hacían caso omiso a este aviso, ya fuera por desconocimiento sobre el mensaje u omisión del mismo, lo cierto es que Megan Fox parecía que era plenamente consciente de lo que hacía a juzgar por sus mensajes de Instagram.

En su desafío contra la normativa de la SAG-AFTRA, Megan Fox compartía una serie de instantáneas de su disfraz en Instagram y tan solo mencionaba a la cuenta del sindicato. Algo que era entendido por muchos como una manera de retar a su organización, recibiendo pronto la respuesta de algunos de sus miembros, como la actriz Lisa Ann Walter (Colegio Abbott).

"Qué rebelde. Sigue haciendo estupideces, guapa. Mientras tanto, trabajaremos 10 horas al día (sin remuneración) para que los trabajadores con contratos básicos reciban un trato justo", señalaba Walter en Twitter. A estas palabras se sumaba también la polémica actriz Ruby Rose (Orange Is the New Black), quien iba un paso más relacionando la película de Tarantino con Harvey Weinstein, ya que el depredador sexual fue uno de sus productores. Tenemos polémica para rato.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.