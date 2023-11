Los intérpretes de la precuela de 'Los juegos del hambre' van a poder saltarse la huelga para hacer promoción

El Sindicato de Guionistas, conocido por las siglas WGA, llegó a un acuerdo con los grandes productores de Hollywood hace semanas. No significó que la industria pudiera retomar sus actividades como si tal cosa, pues aún estaba en pie de guerra el SAG-AFTRA que agrupa a los intérpretes, y así se ha quedado desde entonces. Los rodajes no pueden continuar todavía pues productores y actores siguen enfrentados con respecto a temas como el uso de la Inteligencia Artificial, si bien ahora mismo hay rumores de que el acuerdo está cerca.

Entretanto Hollywood sufre de lo lindo esta parálisis. Más allá de que los rodajes no puedan continuar, se da el caso de que la huelga también prohíbe a las estrellas hacer promoción de trabajos terminados, con lo que películas recientes como Misterio en Venecia o Los asesinos de la luna han tenido que llegar a salas sin que sus famosos actores principales hagan ningún tour de prensa. Ante el temor de una tesitura así, sin ir más lejos, Luca Guadagnino decidió retrasar Rivales con Zendaya, y el film no se proyectó en el Festival de Venecia como era la idea original.

Pero, ¿obliga el SAG-AFTRA a una suspensión total de actividades para los intérpretes? No, porque puede ir caso por caso, y si la película parte de un estudio que no forme parte de la AMPTP (caso de A24 por ejemplo) o ha sido financiada por un ente independiente (caso del docuconcierto The Eras Tour de Taylor Swift), puede seguir produciéndose o hacer la promoción correspondiente. IndieWire se hace ahora eco de lo que ha ocurrido con Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes. Que no es lo que se dice una película pequeña, pero que va a poder igualmente poner a sus estrellas a hacer publicidad.

En el reparto de esta precuela de Los juegos del hambre (que dirige nuevamente Francis Lawrence) encontramos a Rachel Zegler, Hunter Schafer, Peter Dinklage o Tom Blyth. La película ha conseguido una exención de la normativa del SAG-AFTRA, y al parecer ha sido posible gracias al tamaño de Lionsgate, su productora. Lionsgate es un estudio independiente por muy largos que sean sus tentáculos, y gracias a esto ocurre que Balada de pájaros cantores y serpientes (habiendo requerido un presupuesto de 100 millones de dólares) pueda saltarse la huelga de forma que sus protagonistas acudan a los medios.

A la película no le va a venir mal este empujón extra, pues las previsiones de taquilla para su primer fin de semana a partir del 17 de noviembre se sitúan en unos 50 millones. Teniendo en cuenta que parte de una saga que en su día arrasó en taquilla, Lionsgate se juega mucho con Balada de pájaros cantores y serpientes, y está por ver si la moratoria del SAG-AFTRA sirve para que le salgan los números.

