Así han sido los mejores disfraces de las estrellas de Hollywood este Halloween 2023

De los superhéroes de Marvel a los villanos de DC, pasando por los clásicos del cine de terror o algunas parodias de acontecimientos actuales, los actores y actrices de Hollywood han divertido este año con sus disfraces de Halloween.

Aunque la celebración de la noche de brujas caía este año entre semana, esto no impedía que las estrellas desempolvaran sus mejores trajes para regalarnos algunos grandes momentos en las redes sociales.

A continuación, una selección de algunos de los mejores disfraces de este Halloween 2023, entre los que encontramos los de Megan Fox, Zoë Kravitz y Channing Tatum, Milly Shapiro o Anya Taylor-Joy, entre otros muchos.

Los mejores disfraces de Halloween 2023

Megan Fox (Jennifer's Body) conquistaba a los internautas con su maquillaje y vestimenta al estilo Gogo Yubari, la villana célebre de Kill Bill. La norteamericana se acompañaba de su novio, el rapero y actor Machine Gun Kelly, quien vestía el mono amarillo característico de la actriz Uma Thurman en el filme de Tarantino.

Zoë Kravitz y Channing Tatum acudieron a una fiesta de las hermanas Kardashian, donde pasearon su amor con un creativo disfraz inspirado en La semilla del diablo, de Roman Polanski. Ella era la sufrida madre interpretada por Mia Farrow, mientras que él hacía de su hijo en la ficción, un poco crecidito ya.

Más allá de su imagen como la Barbie de 2023, Margot Robbie se escondía tras la careta de V, el protagonista de V de Vendetta.

Sencillo, pero efectivo. Nada más creepy que llevar una máscara por las calles y vestir normal para que muchos crean que estás loco. Eso es lo que pensaría Leonardo DiCaprio al portar una máscara de pato.

Bradley Cooper sorprendía a muchos al introducirse en la piel de Rocket Raccoon, el personaje de Guardianes de la galaxia.

No hay nada como reírse de uno mismo. Y si no que se lo digan a la actriz Milly Shapiro. La norteamericana ya es una figura célebre por perder la cabeza en la película de terror Hereditary, por lo que aprovechaba esta popularidad para disfrazarse de María Antonieta, quien fue ejecutada de la misma forma. La joven compartía un vídeo que acompañaba también de la canción Heads Will Roll, de Yeah Yeah Yeahs, que también habla de cabezas que ruedan por el suelo.

La actriz Anya Taylor-Joy (Última noche en el Soho) y sus amigas se disfrazaban de Sam, Clover y Alex, las tres agentes especiales de Totally Spies!, la serie de animación francocanadiense.

Rachel Zegler, Josh Andrés Rivera y Tom Blyth, los actores que están detrás de la nueva película Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes, se vistieron como Daphne, Fred y Shaggy, los protagonistas de Scooby Doo.

El actor de la franquicia Crepúsculo, Taylor Lautner, tiró más de humor al disfrazarse junto a su mujer de Timothée Chalamet y Pete Davidson en su participación en el programa Saturday Night Live.

Cole Sprouse (Riverdale) se enfundaba el abrigo y portaba el arma del personaje de Leon S. Kennedy para luchar contra los peores zombies de Resident Evil.

Lili Reinhart, actriz estadounidense conocida por sus trabajos en Riverdale o Estafadoras de Wall Street, apostaba por el disfraz de Harley Quinn.

Continuando con el universo DC, Camila Mendes, actriz de Revancha ya y Palm Springs, sorprendía al introducirse en la piel de Catwoman.

Camila Mendes, Madelaine Petsch y Lili Reinhart se unían como Catwoman, Poison Ivy y Harley Quinn, las villanas de DC.

El oscarizado actor de Elvis, Austin Butler, apostó por vestirse como Andy Warhol, la figura clave en el pop art.

Keke Palmer, conocida por películas como ¡Nop!, enamoró con un atuendo que homenajeaba al cine de terror como la novia de Frankenstein.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.