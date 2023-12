El final de 'Indiana Jones y el dial del destino' que pudo haber sido y no fue

El boceto original de la última aventura del arqueólogo más famoso de todos los tiempos es una reliquia por la que el propio Indiana se jugaría el pellejo. Las líneas maestras de aquel proyecto, que empezó a gestarse tras el estreno de La calavera de cristal (2008), han ido difuminándose una a una hasta desaparecer. Nada de cuanto planeó acabó cumpliéndose: ni Harrison Ford se las tuvo que ver con el triángulo de las Bermudas, como se rumoreó en 2010; ni volvió a apostarse por los efectos artesanales; ni Spielberg llegó a sentarse nunca en la silla del director.

Indiana Jones y el dial del destino es el resultado de todo cuanto no ocurrió: tampoco Bradley Cooper o Chris Hemsworth fueron considerados para el papel protagonista, pese a que, allá por 2015, los mentideros de Hollywood daban por hecho que Harrison Ford ya había empuñado el látigo por última vez. Y el guion que, según dicen, escribió por su propia cuenta Martin Villeneuve, hermano del director de Dune, ahí se quedó, sin que Spielberg le echase un ojo. Su único lector lo definió como un texto “casi perfecto” que garantizaba no sólo una quinta, sino una sexta película. El problema es que este lector era Denis Villeneuve.

Indiana Jones (Harrison Ford) y Helena (Phoebe Waller-Bridge). Lucasfilm Ltd.

Ahora, sabemos que no estaba planeado ese viaje a través del tiempo que le dio la oportunidad a Indiana Jones de convertirse en el primer arqueólogo que entrevista a su objeto de estudio. James Mangold ha concedido una entrevista a i09, en la que habló del guion que se encontró sobre la mesa cuando entró, el primer día, al estudio. Un avance: si te apetecía ver otra vez la primera película, sólo que con un Ford canoso, sentirás que Mangold lo arrojase a la basura.

'Indiana Jones en busca del arca perdida', otra vez

Mangold, uno de esos artesanos cinematográficos en vías de extinción, no quería pasar por un copista. Por eso, cuando leyó la película que iba a dirigir, tuvo que tomar una decisión: o se deshacía del guion, o se deshacía del trabajo. “No quería hacer algo del tipo ‘¿Otra vez la Estrella de la Muerte?’”, sentenció Mangold (he ahí un inesperado golpe en el bajovientre de J.J. Abrams).

Fotograma de 'Indiana Jones y el Dial del Destino' Cinemanía

Al parecer, lo que el director se encontró era, en esencia, “lo mismo que la primera película”, Indiana Jones en busca del arca perdida. “Otra vez apariciones y fantasmas. Tuve la sensación de que veía otra vez la secuela original al leer aquel guion. Lo que antes había funcionado no volvería a hacerlo”.

Así que a escribir. Mangold se concentró en el hecho de que Indiana Jones ya no era joven, y decidió desarrollar su historia a partir de ahí. El héroe acrobático que galopaba por la jungla, se las veía con un ejército de nazis y derribaba tanques no existía. Tenía que pensar en un Indiana Jones al que le costara levantarse del sofá tras ver el telediario. Lo demás (ese primer tramo rejuvenecido, el dial y la Antigua Grecia) vino después.

