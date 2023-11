"No es lo que esperaba": Daisy Ridley habla sobre su regreso a 'Star Wars' como Rey

Hoy por hoy existe una incertidumbre considerable con Lucasfilm. El reciente nombramiento de Dave Filoni como director creativo de la empresa responsable de Star Wars e Indiana Jones (respondiendo de forma directa ante Disney) apunta a asentar las cosas, pero Kathleen Kennedy sigue como presidenta y ha de esforzarse mucho para recuperar la credibilidad de ambas sagas tras, por ejemplo, fiascos como El ascenso de Skywalker y la reciente Indiana Jones y el dial del destino.

Con respecto a la primera (una de las películas de Star Wars más odiadas, aunque en el marco de la franquicia eso no es decir mucho), sorprendió lo suyo que hace meses Lucasfilm resolviera dedicarle una secuela… aunque esa no fuera la palabra que usaran. Significativamente, Kennedy prefirió hablar de “una nueva película de Star Wars con Rey”, implicando esto que Ridley volvería como la guerrera que interpretó en El despertar de la Fuerza, Los últimos Jedi y El ascenso de Skywalker. El film estaría dedicado a sus esfuerzos para reconstruir la Orden Jedi, que nunca volvió a ser la misma desde el auge del Imperio.

La cuestión es que supimos de este nuevo film durante la Star Wars Celebration que tuvo lugar en Londres, el pasado abril. Antes se habían pasado por el proyecto Damon Lindelof y Justin Britt-Gibson, pero la película de Rey se daba a conocer finalmente con la dirección de Sharmeen Obaid-Chinoy y el guion de Steven Knight (Peaky Blinders). Fue la misma Ridley quien acudió a presentar la película, que aún no tiene título ni, debido a la doble huelga de guionistas y actores que hace poco sacudía Hollywood, tampoco ha avanzado gran cosa.

Aún así, Ridley ha hablado recientemente con Collider sobre cómo fue aquel evento, y lo que sabe del proyecto de Obaid-Chinoy. “Me estaba cagando encima antes de subir al escenario, porque nadie sabía que iba a hacerlo. Nadie sabía que iba a estar, salvo Kathleen Kennedy y un par de personas. Estaba muy nerviosa. Dios mío”, recuerda la actriz. Sobre lo que sabe de la película admite que “no es lo que esperaba”, pero esto debería implicar cosas buenas. “Ha sido una acogida maravillosa. La historia es realmente genial y estoy muy emocionada”.

“Conozco el argumento de una película”, continúa la actriz. “Eso no quiere decir que sea solo eso, pero es lo que me han contado. E imagino que será la próxima película, creo. Quiero decir, de nuevo, no sé, después de las huelgas y todo eso, lo rápido que todo volverá a empezar. Pero sí, hasta ahora, conozco la historia de una película y creo que va a emocionar a la gente”.

