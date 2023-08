'Ahsoka' recupera esta antigua tradición de las películas de 'Star Wars': ¿era necesario?

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE AHSOKA]

Poco se podía imaginar George Lucas en 1977, durante el estreno de Una nueva esperanza, que aquella aventura galáctica se expandiría durante décadas a través de todo tipo de formatos y medios. Ya solo en pantalla, daría para tres trilogías orbitando alrededor del apellido Skywalker y series que ampliarían la mitología de Star Wars.

Este último apartado no se puede entender sin Dave Filoni, sucesor de Lucas y responsable de la explosión del universo warsie en televisión. Con Las Guerras Clon y Star Wars Rebels, recuperó la mejor versión de una saga que había sufrido el revés de las precuelas en cines. No es de extrañar que, tras el éxito de The Mandalorian, Disney+ le haya seguido confiando el futuro de la franquicia en acción real.

En Ahsoka, el creador con gorro de cowboy se reencuentra con la togruta Jedi de Rosario Dawson a la que presentó en animación y recuperó en The Mandalorian. La guerrera tiene ahora serie propia, y Filoni, la excusa perfecta para dar una continuación a Rebels.

Los dos primeros episodios de la serie, ya disponibles en la plataforma de Disney, nos embarcan en la búsqueda de Ezra Bridger (Eman Esfandi), el líder rebelde y uno de los tripulante de la nave Fantasma, que se sacrificaba al final de la ficción animada. Bridger se perdía en el hiperespacio arrastrando con él al Gran Almirante Thrawn (Lars Mikkelsen).

Ahora, Ahsoka y la mandaloriana Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) deben dar con los desaparecidos antes que Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto) y sus secuaces para así rescatar a Ezra y evitar el ascenso de Thrawn, aunque, de momento, sus enemigos llevan la delantera en esta misión. A la espera de saber cómo avanza la aventura, la serie ha sorprendido a muchos espectadores al recuperar un aspecto de las películas de los Skywalker.

'Ahsoka' recupera el texto de apertura de 'Star Wars'

Ha pasado un tiempo desde la última vez que vimos el texto explicativo de apertura de Star Wars, hasta ahora reservado para las películas en torno a los Skywalker; es decir, la trilogía original, las precuelas y las secuelas más recientes. Ni los spin-offs cinematográficos (Rogue One y Han Solo) ni las series había empleado la icónica introducción en movimiento ascendente.

En la Star Wars Celebration 2023 celebrada en Londres el pasado mes de abril, la presidenta de Lucasfilm Kathleen Kennedy ya adelantó que este recurso volvería en la película que va a protagonizar Daisy Ridley, pero al final hemos podido disfrutar de él mucho antes en el primer episodio de Ahsoka; y eso que, según Kennedy, esta introducción era solo "para las películas".

Pese al cambio de perspectiva y al color rojo en las letras, este inicio es el más similar que hemos tenido hasta ahora al de los filmes de la saga Skywalker. Con él, la serie nos pone en contexto: "EL MALVADO IMPERIO GALÁCTICO ha caído y una NUEVA REPÚBLICA se ha alzado en su lugar. Sin embargo, unas fuerzas siniestras conspiran para socavar la frágil paz alcanzada".

"Se ha puesto en marcha un plan para encontrar al GRAN ALMIRANTE IMPERIAL THRAWN y rescatarlo del exilio", continúa la introducción: "Aunque lo creían muerto, cada vez hay más rumores sobre su regreso, lo que movilizaría a los REMANENTES IMPERIALES y desataría una nueva guerra".

"La antigua Jedi AHSOKA TANO capturó a una de las aliadas de Thrawn y descubrió un mapa secreto vital para el plan del enemigo. Ahora busca el mapa mientras su prisionera, MORGAN ELSBETH, es trasladada a la Nueva República para ser juzgada...", termina.

El avance del texto hacia arriba, las letras mayúsculas para enfatizar determinadas palabras y las elipsis dramáticas recuerdan a las presentaciones en las películas.

Como decíamos, hay diferencias entre esta introducción y las que vemos en las películas. Estas últimas siempre arrancaban con el emblemático "Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana..." y el logo de Star Wars. Asimismo, el color de la letra era amarillo, no rojo, y las palabras se perdían al llegar arriba debido a la forma piramidal en la que ascendía el mensaje.

Así, es posible que, cuando Kennedy aseguró que el texto inicial de las películas de los Skywalker seguiría existiendo solo en el cine, se refiriera al texto clásico en amarillo y el formato antes descrito. Sea como fuere, es inevitable que nuestros Jedi interiores se hayan emocionado al reencontrarse con esta contextualización tradicional en la Galaxia Lejana de Ahsoka.

