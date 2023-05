Mark Hamill tiene la solución para que Luke Skywalker vuelva a salir en 'Star Wars'

Por mucho que Mark Hamill y Rian Johnson tuvieran sus desavenencias, está claro que la despedida de Luke Skywalker en pantalla grande tuvo lugar por todo lo alto. Ahora bien: con Disney empeñada en exprimir Star Wars hasta el último fragmento de cristal khyber, el personaje ha reaparecido después de Star Wars: Los últimos Jedi, solo que con un look un tanto rejuvenecido.

Hablamos de esos momentos de The Mandalorian y El libro de Boba Fett en los que un Luke aún joven (ambos momentos, recordemos, tienen lugar justo después de El retorno del Jedi) se hacía cargo de Grogu para entrenarle en los senderos de la Fuerza. Dichas escenas se debieron a un trucaje CGI en el que mediaban el rostro y la voz de Hamill y el cuerpo del actor Graham Hamilton.

Ahora bien, ¿hay alguna manera de que el hijo de Anakin y Padmé vuelva a asomarse a la Galaxia Muy, Muy Lejana sin recurrir a los píxeles? Pues sí, y el propio Hamill le ha dado su visto bueno en una entrevista con Esquire (vía GamesRadar).

"La gente dice: 'Oh, ahora podrás hacer una serie entera con las aventuras de Luke después de El retorno del Jedi". Y yo digo: 'No creo", explica el actor. "Para empezar, ellos [Disney y Lucasfilm] no necesitan contar esas historias. Pero, si lo hacen, podrían contratar a un actor con la edad adecuada".

Así que ya lo sabemos: el intérprete original de Luke Skywalker da su visto bueno para que otro le releve en el papel. Algo que ya hemos visto otras veces en la saga galáctica, con Alden Ehrenreich como la versión juvenil de Harrison Ford en Han Solo: Una historia de Star Wars como caso más llamativo. En el caso de Luke Skywalker, se ha llegado a señalar a Sebastian Stan como nuevo rostro del personaje.

Sobre lo que Hamill no da pistas es sobre una posible reaparición en las películas con Daisy Ridley interpretando de nuevo a Rey.

"Una cosa que aprendes trabajando para Lucasfilm: todo es confidencial", señala. "Así que, si tuviese algo que ver, no podría decirlo, y si no tuviera nada que ver, no podría decirlo. Así que nos enteraremos todos a la vez, supongo. Los misterios de la Fuerza, ya se sabe, son insondables.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.