‘El libro de Boba Fett’: Este es el (inquietante) motivo por el que la voz de Luke Skywalker suena tan rara

La recta final de El libro de Boba Fett está sorprendiendo por el estrambótico giro que ha pegado su trama, olvidándose del Boba Fett titular para devolver la atención a Din Djarin y transformarse de pronto en la tercera temporada de The Mandalorian. Acaso haciendo honor a su recorrido previo por Star Wars (donde no se quitaba el casco ni tenía mucho que hacer), el cazarrecompensas interpretado por Temuera Morrison se ha quedado esperando pacientemente en Tatooine mientras el público se reencuentra con el protagonista de The Mandalorian y, en el último episodio hasta la fecha, con una legión de viejos conocidos. De Grogu a Ahsoka Tano, pasando por Luke Skywalker.

Por muy desconcertante que resulte todo, los fans no han podido evitar alegrarse de estas apariciones, con el corazón encogido por la relación entre Grogu y Mando y lo mucho que promete el personaje de Rosario Dawson de cara a la futura Ahsoka. Pero en torno a Luke ha habido más ambivalencia. Es decir, la recreación en CGI de un joven Mark Hamill ha mejorado considerablemente con respecto a lo visto en la segunda temporada de The Mandalorian, pero sigue habiendo algo inquietante en sus movimientos y en la forma de interactuar con su pequeño discípulo. Muchos fans han ubicado en su voz la causa de este extrañamiento, y una vez Slash Film ha indagado es para echarse a temblar.

En principio la voz inexpresiva de Luke podría deberse a un actor de voz mediocre, pero resulta que… no hay actor de voz alguno. Hamill no le ha interpretado, y los técnicos de Lucasfilm han mantenido el modus operandi de The Mandalorian, cuando para la voz del Jedi recurrieron a una inteligencia artificial. En ese caso el público no lo notó tanto (bien porque Luke no hablaba mucho o porque su apariencia digital acaparaba toda la incomodidad), pero en el último episodio de El libro de Boba Fett tiene una buena cantidad de diálogo junto a Baby Yoda. Y todo ese diálogo suena como moribundo, sin inflexión alguna, a causa de que la voz ha sido creada por un programa informático.

Es decir, que la voz de Luke ha sido “reconstruida” mediante un algoritmo en combinación a grabaciones de archivo de Hamill cuando tenía la edad de su personaje. La aplicación Reespecher la ha sintetizado completamente, siguiendo un proceso bastante espeluznante cuyos detalles pudimos conocer hace tiempo, en un episodio de Galería Disney: The Mandalorian, en torno al making of de la serie. En este el técnico Matthew Wood explicó cómo funcionaba: “Es una red neuronal que aprende de la información que le das”, aclara. “Teníamos material de archivo de Mark de aquella época. Teníamos grabaciones limpias de la trilogía original, una cinta de esa época y también obras radiofónicas de Star Wars”.

“Pude obtener grabaciones limpias de todo ello, introducirlas en el sistema, y él pudo despiezarla y alimentar la red neuronal para aprender estos datos”. Sin duda es un avance técnico reseñable, pero sus resultados dejan bastante que desear y mueve a que nos preguntemos por qué Disney no recurrió al Hamill verdadero para doblar a Luke. No parece que estuviera muy ocupado o se negara (el actor festejó como el que más el regreso del personaje en The Mandalorian), así que todo puede deberse al afán de Lucasfilm por experimentar con una nueva técnica.

Por si ver a una creación CGI de voz robótica pasar varios minutos en compañía de una marioneta achuchable no te ha deprimido irremisiblemente, has de saber que El libro de Boba Fett llega a su fin este miércoles 9 de febrero. Esperemos que con un episodio donde volvamos a ver al susodicho Boba Fett.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.