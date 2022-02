Toda la galaxia 'Star Wars' converge en 'El libro de Boba Fett': guía de los personajes que vuelven

[Este artículo contiene SPOILERS de 'EL LIBRO DE BOBA FETT' 1x06]

A un episodio del final, El libro de Boba Fett ha mantenido la línea iniciada la semana pasada con la entrega dirigida por Bryce Dallas Howard. Aunque en esta ocasión hemos podido ver muy brevemente a Temuera Morrison encarnando a Boba Fett, el protagonista del episodio ha vuelto a ser otro cazarrecompensas: el mandaloriano Din Djarin, a quien interpreta Pedro Pascal en la serie madre de esta, The Mandalorian.

No solo eso, sino que Dave Filoni, quien además de dirigir también firma el guion del episodio junto a Jon Favreau, ha aprovechado la ocasión para profundizar con ahínco en la prospección nostálgica de la mitología de Star Wars que la semana pasada nos dejó claro que esta historia individual importa mucho menos que el universo al que pertenece. Y que sus creadores iban a hacer todo lo posible por explotarlo al máximo. Así pues, hemos tenido otro episodio encubierto de The Mandalorian durante la que se supone que es una historia de El libro de Boba Fett.

Pero resulta que, además, este episodio de The Mandalorian ha sido a su vez secuestrado durante un buen rato por la trilogía clásica de Star Wars vía Luke Skywalker, por Rosario Dawson como Ahsoka Tano (quien pronto tendrá su propia serie... o todo lo propia que le dejen), otro rato por el regreso de Timothy Olyphant como Cobb Vanth (también visto en The Mandalorian) e incluso por el debut en acción real de Cad Bane, un pistolero procedente de la serie de animación The Clone Wars, del propio Filoni.

Con tanto jaleo de personajes, se hace necesario plantear una pequeña guía de toda la gente que sale en el episodio 6 de El libro de Boba Fett... y no son Boba Fett.

Din Djarin, también conocido como Mando

Din Djarin empuñando el sable oscuro Disney

Este te lo sabes. Interpretado por Pedro Pascal bajo el casco y la armadura mandaloriana, este cazarrecompensas de la estirpe del hombre sin nombre de Clint Eastwood puso en marcha este renacer del universo televisivo de Star Wars con las dos temporadas previas de The Mandalorian gracias a su dignidad, destreza con las armas y afinidad con cierto chiquilín.

Grogu, también conocido como Baby Yoda

Grogu Cinemanía

No es broma, esta marioneta de orejas puntiagudas y ojillos que son todo pupila es responsable de la mayoría de adhesiones que tuvo The Mandalorian en sus primeros pasos... y quien nos ha llevado a esta situación. Bastante literalmente, puesto que es para entregarle una pequeña armadura beskar de regalo que Mando viaja hasta el planeta donde Grogu ahora está siendo entrenado por Luke Skywalker.

Luke Skywalker

Luke Skywalker Cinemanía

Después de cautivar en una mezcla de asombro e incredulidad a todos los fans de Star Wars al final de la segunda temporada de The Mandalorian, en El libro de Boba Fett hemos vuelto a ver al Luke Skywalker posterior a El retorno del Jedi. De nuevo es el resultado de un apabullante trabajo de efectos digitales. En los créditos del episodio se señala a Graham Hamilton como el actor de cuerpo que interpreta a Luke, mientras que su rostro es el de un juvenil Mark Hamill. Una proeza CGI que supera el resultado de la vez anterior.

R2-D2

R2-D2

El droide más incombustible de la galaxia es el encargado de recibir a Mando al planeta donde Luke está entrenando a Grogu. También lo distrae hábilmente llevándolo al terreno en construcción del templo de la futura escuela Jedi que Skywalker pretende montar. Como supimos en los flashbacks de Los últimos Jedi, la experiencia acabará siendo muy poco satisfactoria para él y futuros alumnos como Ben Solo.

Ahsoka Tano

Ahsoka Tano Cinemanía

La Jedi interpretada por Rosario Dawson, padawan de Luke Skywalker, también está por allí durante la visita del mandaloriano. Aunque solo momentáneamente, pues después de ejercer como transmisora del regalo para Grogu, evitando que Mando y Baby Yoda se vean y eso cause interferencias debido al fuerte vínculo que los une, se despide de Luke y parte a tener aventuras en su propia serie... próximamente en Disney+, claro.

Cobb Vanth

Cobb Vanth Cinemanía

Interpretado por Timothy Olyphant como encarnación de lo que se entiende como un gran acierto de casting, el sheriff de la localidad de Freetown (anteriormente conocida como Mos Pelgo) apareció en la segunda temporada de The Mandalorian portando la armadura de Boba Fett. Ahora ya no la tiene, claro, lo que le supone un importante problema al enfrentarse contra el siguiente personaje.

Cad Bane

Cad Bane Cinemanía

En efecto, la mayor sorpresa de un episodio que nos ha traído de vuelta al Luke joven haciendo levitar ranas y a Baby Yoda acurrucado sobre un pedrusco no tiene que ver con ellos. Se trata del debut en una serie de acción real (ya nos entendemos) de Cad Bane, un personaje muy peligroso al que hasta ahora solo habíamos visto en las series de animación The Clone Wars y La remesa mala. Su presentación (con la voz habitual de Corey Burton en versión original) ha sido de aúpa y a gatillo limpio así que anticipa un intenso episodio final de El libro de Boba Fett.

