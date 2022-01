Bryce Dallas Howard es la directora que 'Star Wars' necesita

No creemos exagerar ni ser demasiado duros al decir que El libro de Boba Fett está resultando una serie bastante sosa, por no decir mediocre. Culpa de Lucasfilm y Disney, por querer exprimir a uno de los personajes más icónicos de Star Wars sin plantearse que algunas cosas es mejor dejarlas donde están (es decir, con los estupendos cómics del Universo Expandido).

Sin embargo, el quinto capítulo de la serie se ha sobrepuesto a su amodorrante rutina. Algo que se debe, en parte, al regreso de Pedro Pascal (o de su voz, al menos) como Din Djarin, el protagonista de The Mandalorian. También a un guion más ingenioso que de costumbre (eso de que Peli –Amy Sedaris– tuvo un novio Jawa nos ha dejado de piedra). Pero en lo que también interviene el regreso tras la cámara de Bryce Dallas Howard.

Tras haber dirigido La heredera y Santuario, dos de los mejores capítulos de The Mandalorian, la hija de Ron Howard ha demostrado ser un as en la manga del serial galáctico. Tanto, que los responsables de Star Wars harían bien en plantearse darle un largometraje para ella solita, o incluso una nueva trilogía. Algo que muchos fans ya están pidiendo, cuando no exigiendo.

De esta manera, Howard no se convertiría en la primera cineasta que viaja a la Galaxia Muy, Muy Lejana (ese honor ha recaído sobre Patty Jenkins). Pero sí sería un aporte de frescura para una saga que, ahora más que nunca, se ve amenazada por el Lado Oscuro del estancamiento y el formulismo.

Y, si esto te parece exagerado, échale un vistazo a los méritos que enumeramos a continuación.

Es una directora joven y disponible

¿A qué directores ya vinculados con Star Wars podría recurrir Disney para nuevos filmes de la saga? De Rian Johnson ya nos podemos ir olvidando, porque al estudio aún le escuece el backlash contra Los últimos Jedi. La idea de ver a Taika Waititi abordando la saga nos tienta, pero, con El Incal, el neozelandés ya tiene por delante un buen desafío. Y en cuanto a J. J. Abrams… pues, tras El ascenso de Skywalker, no culpamos a quien le desee unas largas vacaciones en el Borde Exterior, o aún más lejos.

Así pues, Howard parece una opción ideal. Aunque su filmografía como directora de cortos, documentales y videoclips es más larga de lo que la gente se cree, aún es una cineasta novel, lo que quiere decir que no se vendrá arriba con temas económicos ni de agenda. Además, tiene por delante su remake de El vuelo del navegante (Disney+, todavía sin fecha), uno de esos proyectos de encargo que curten a los cineastas para lo bueno y para lo malo.

Es 'de la casa'

Lo decimos con cariño, pero Bryce Dallas Howard es una hija de la industria. Siendo hija de quien es, podemos apostar a que conoce mejor que la mayoría los entresijos de Hollywood, algo que le permitirá bandearse mejor que otros cineastas cuando toque equilibrar los requisitos comerciales con la voluntad de autor (sí, Rian, eso va por ti).

Por otra parte, los contactos familiares de Howard llegan hasta la propia Star Wars. Recordemos que fue papá Ron quien solventó el paquete de terminar Han Solo: Una historia de Star Wars tras el despido de Phil Lord y Chris Miller. Y, puestos a enfrentar a un cineasta con Kathleen Kennedy, ¿qué mejor que una a la que la tremebunda productora conoce desde pequeñita?

A eso podíamos rebatir que, ahora mismo, son Jon Favreau y Dave Filoni quienes tienen pinta de cortar el bacalao en la Galaxia. Pero aquí tampoco tenemos ningún problema, porque Favreau confía lo suficiente en Howard como para haberle dado sendos puestos de directora en sus dos series estrella.

Conoce bien el percal

Aquellos que no confíen en Howard podrían decir que, si sus capítulos han salido tan bien, no es por mérito suyo. Los guionistas, los showrunners y el resto del equipo también habrán aportado mucho, sobre todo tratándose de la franquicia más comercial de Hollywood, donde todo está más que decidido por comités y expertos en marketing.

Sin embargo, los episodios de Howard sí que tienen algo en común: su manera de fijarse en la Galaxia de Star Wars como un entorno vivo con posibilidades para lo trágico, lo dramático y (sobre todo) lo cómico, más allá de las set pieces y las escenas de acción. Con su trabajo, la directora ha demostrado que conoce bien este mundo y que, además, le tiene cariño. Justo lo que necesita Star Wars para recobrar del todo su dimensión más humana y entrañable.

Con suerte, hará doblete como actriz

En el mundo del cine, la experiencia hace muchísimo. Y, en ese sentido, Howard puede sacar pecho, porque debutó en el oficio a los ocho años. No como directora, claro, sino con un papelito en Dulce hogar... ¡a veces!, dirigida por su padre y protagonizada por Steve Martin. Desde entonces, su carrera interpretativa apenas se ha detenido, incluyendo trabajos para directores de prestigio (M. Night Shyamalan, Lars Von Trier) y productos de Hollywood tan arquetípicos como Criadas y señoras.

En las dos entregas hasta ahora de Jurassic World, Howard ha demostrado además que tiene lo que hay que tener para actuar en un blockbuster (y para aguantar a Chris Pratt, lo que permite adjudicarle una paciencia de santa). Con todo ello, Howard no podría ser solo la segunda directora galáctica de la historia, sino también el primer cineasta (sin distinción de género) que dirige y actúa a la vez en una película de la saga. ¿A qué espera Disney para aparcar un camión de dinero frente a su puerta?

