¿Se parece a Luke Skywalker? Sebastian Stan podría ser el sucesor de Mark Hamill

Lo conocéis por ser Bucky Barnes, alías el Soldado de Invierno, en el Universo Cinematográfico de Marvel, o por haber intervenido en la serie Gossip Girl. Pero es en el ámbito de las aventuras de superhéroes donde Sebastian Stan se ha dado más a conocer. Y a la espera estamos de que se estrene la serie Halcón y el Soldado de Invierno en Disney+, en algún momento del próximo 2021, en la plataforma de Disney+.

El actor rumano-estadounidense, de 38 años, podría además meterse en la piel de otro icónico personaje, el de Luke Skywalker de la saga Star Wars. Todavía son rumores y habrá que tomárselo con cierta cautela, pero la filtración procede de Daniel Ritchman, especialista en noticias y eso, rumores, sobre todo concernientes a la saga galáctica, a través de su sitio web Patreon y según recoge la web de We Got This Covered.

Mark Hamill ya ha declarado públicamente sus reticencias de no volver a interpretar a Luke, además de mostrar su decepción por el destino que corrió su personaje en Los últimos Jedi. Y aquí es donde los posibles rumores adquieren consistencia, al menos en cuanto a los planes de Lucasfilm y Disney de volver, de alguna manera, a recuperar el personaje creado por George Lucas.

La idea podría ser que un nuevo actor, más joven, encarnara un cameo en la serie The Mandalorian como Luke Skywalker o quizá incluso ser el protagonista, o uno de los principales, en posibles precuelas situadas en esa galaxia muy, muy lejana.

En concreto, la fuente de Patreon ha señalado que. "Lucasfilm ha cambiado sus planes. En lugar de rejuvenecer a Mark Hamill (digitalmente) habrían decidido que el mismo Hamill fuera quien aprobara la elección de Sebastian Stan en el papel de joven Luke de cara a futuros proyectos".

En cualquier caso, ¿qué os parecería? ¿Mejor que la elección de Alden Ehrenreich para reemplazar a Harrison Ford como joven Han Solo en la película de 2018?