Deja de culpar a Rian Johnson: la idea más criticada de 'Los últimos Jedi' fue cosa de J.J. Abrams

Pocas películas de Star Wars han dividido tanto a los fans como Los últimos Jedi, la segunda aventura galáctica de la trilogía reciente, comandada por Rian Johnson. Para algunos, el filme que recuperaba al Luke Skywalker de Mark Hamill se situaba entre lo mejor de la saga mientras que otros criticaban que no fuera fiel a las películas previas.

Un aspecto que decepcionó a muchos seguidores tuvo que ver con el origen de Rey (Daisy Ridley), la protagonista de esta última trilogía. Según Los últimos Jedi, la chatarrera convertida en Jedi venía de un linaje sin conexión alguna con otros personajes de la franquicia y sus padres la había vendido en Jakku.

Sin embargo, J.J. Abrams, que había arrancado la trilogía al frente de El despertar de la Fuerza, volvió en El ascenso de Skywalker para cerrar esta última etapa de la saga, y decidió dar a Rey un apellido ilustre en la Galaxia, el de Palpatine (Ian McDiarmid), convirtiendo a la protagonista en nieta del villano.

Tras este inesperado giro argumental, muchos espectadores pensaron que Abrams había querido hacer de Rey una Palpatine desde El despertar de la Fuerza, pero que Johnson lo había cambiado en su filme. Así, al regresar a la franquicia, había optado por recuperar su idea original sobre los antepasados de la protagonista.

Sin embargo, en una entrevista reciente para Rolling Stone, Ridley ha desvelado que Abrams fue el que decidió inicialmente que Rey no tuviera parentesco conocido y que Johnson no tuvo nada que ver con ello.

"Fue J.J. [Abrams] el que dijo que ella no era de nadie, la decisión no se tomó en Los últimos Jedi", ha asegurado la actriz. Así, el apellido de Palpatine surgió durante la producción de la tercera película. "Para mí, lo interesante de la última película fue que puedes ser un héroe sin venir de ningún lugar o puede serlo viniendo literalmente de la peor persona del universo", ha explicado la actriz.

"No eres tus padres, no eres tus abuelos, no eres tu linaje y no eres la generación anterior a la tuya", ha defendido Ridley sobre el vínculo entre Rey y Palpatine en El ascenso de Skywalker: "Me encanta la versión de que puedes ser quien quieras ser, pero también me encanta la versión en la que puedes rectificar errores pese a no poder evitar dónde naces".

