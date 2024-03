Estas son las series y películas que se estrenan en Movistar Plus+ en Semana Santa

La última semana de marzo se celebra Semana Santa en España y, por ende, las torrijas se servirán en los hogares y las procesiones en las ciudades de nuestro país. Esta festividad coincide con varios estrenos en el streaming: Netflix adapta el clásico El salario del miedo y la historia real en que se basa El juego bonito, y Amazon Prime Video recupera la última película dirigida por George Clooney, Remando como un solo hombre.

Movistar Plus+ también trae consigo varias novedades a su amplio catálogo. Algunas son exclusivas de la plataforma, mientras que otras ya estaban disponibles en otros servicios de streaming. Estas llegarán entre el 24 y el 31 de marzo. Te contamos todos los estrenos que se producirán a lo largo de estas fechas señaladas.

'Pequeñas casualidades'

Este romance francés se estrenó en 2022 y, por el momento, estaba disponible sólo para alquilar en España gracias a Apple TV y Filmin. Sin embargo, a partir del 25 de marzo, aterrizará en el catálogo de Movistar Plus+ para todos los sucriptores de la plataforma. Pequeñas casualidades viaja hasta 2025 para repasar la vida de Julia, a la que interpreta Lou de Laâge, protagonista a su vez de la última película de Woody Allen, Un golpe de suerte.

'Pequeñas casualidades' Cinemanía

'Narco circo'

El documental se abre paso (no será la última vez) en esta ventana de estrenos de Movistar Plus+. A lo largo de cuatro episodios, esta miniserie documental de producción francesa recoge el ejercicio de periodismo bonzo de Romain Bolzinger, que se infiltra en el cártel de Sinaloa para desgranar las miserias de la guerra contra la droga. Pronto, descubre que no todo es lo que parece. Narco circo llega el 25 de marzo a Movistar Plus+.

'Narco Circo' Cinemanía

'Un héroe samurái: La leyenda de Hank'

Aunque parezca inapropiado, esta película de animación para niños está inspirada en la provocadora comedia Sillas de montar calientes, de Mel Brooks. La pirueta tonal tuvo diferentes acogidas: algunos recibieron la fusión entre el creador de El jovencito Frankenstein y Kun Fu Panda como una idea muy afortunada, y otros no fueron tan partícipes de ella. El propio Mel Brook estuvo implicado en el guion de Un héroe samurái. Se estrenó en 2022 y está disponible, por el momento, en Netflix. A partir del 26 de marzo, también en Movistar Plus+.

Un héroe samurái: La leyenda de Hank Movistar Plus+

'El viaje de Ernest y Célestine'

La animación continúa su desembarco en Movistar Plus+ con esta película francesa, que estuvo nominada a los premios César en su categoría, de 2022. Los cineastas Jean-Christophe Roger y Julien Chheng narran el regreso de Ernest a su país, en compañía de su amiga Cèlestine, para arreglar su violín. Sin embargo, al transponer la frontera, Ernest descubre que aquel lugar ya no era la región idílica que había abandonado hacía años. En ella, se ha prohibido la música. Apple TV+ la ofrece en alquiler y compra, pero Movistar Plus+ la presentará como parte de suscripción desde el 26 de marzo.

‘El viaje de Ernest y Célestine’ Cinemanía

'Attenborough y el monstruo jurásico'

El principal divulgador científico vivo del audiovisual, sir David Attenborough, tiene una filmografía que para sí la quisieran varios cineastas, incluido su oscarizado hermano Richard. En este documental, que llega a Movistar Plus+ el 26 de marzo, la leyenda británica de la conservación estudia un cráneo gigantesco de una criatura extinta hace millones de años.

'Attenborough y el monstruo jurásico' Cinemanía

'Con los pies en la tierra'

El 27 de marzo, Movistar Plus+ le abre las puertas al cine alemán con Con los pies en la tierra, que narra el cambio de vida de cuatro amigos, abotargados por la conflictiva cotidianeidad que rige su existencia. Los premios del cine alemán regaron Con los pies en la tierra de nominaciones. Una de las candidaturas fue a parar a su guion, que firma Felix Lobrecht, una suerte de Ricky Gervais alemán cuya corrosiva mala baba puede apreciarse en el especial Felix Lobrecht: Hype, disponible en Netflix.

'Con los pies en la tierra' Cinemanía

'Teresa'

Paula Ortiz es uno de los versos sueltos de nuestra industria cinematográfica. Después de adaptar la nunca adaptada novela de Hemingway Al otro lado del río y entre los árboles, Paula Ortiz repite llevando al cine un título de la literatura contemporánea. Esta vez, de un escritor español aún vivo, el Premio Princesa de Asturias Juan Mayorga. La historia de Santa Teresa de Jesús, tal y como la narró el dramaturgo, se vuelca aquí con una Blanca Portillo y un Asier Etxeandia en estado de gracia. Teresa llega a Movistar Plus+ el 27 de marzo.

'Teresa' BTeam Pictures

'The Chosen (Los elegidos)'

La serie religiosa del momento llega el 28 de marzo a Movistar Plus+ con su cuarta temporada. A lo largo de esta última tanda de episodios (el creador de la serie sobre el creador ha confirmado que no será la definitiva), podremos ver el asesinato de San Juan Bautista o asistir a las primeras dudas de Judas. En conclusión, The Chosen es el atracón perfecto para Semana Santa: seguir a Jesucristo en los días anteriores a su crucifixión.

'The Chosen' Cinemanía

'La manzana de oro'

Otra adaptación de otro escritor español actual de prestigio. El regreso al cine de Jaime Chávarri se ha producido de la mano de Fernando Aramburu. Dos años antes de publicar Patria, Aramburu dio a imprenta Ávidas pretensiones, una ácida comedia sobre el mundo de la literatura. Mundo, a su vez, que nadie podía tratar mejor que Chávarri, autor de El desencanto, sobre los Panero. La manzana de oro se incorpora al catálogo de Movistar Plus+ este 29 de marzo.

Fotograma de 'La manzana de oro' Cinemanía

'Peter Doherty: Stranger In My Own Skin'

En plena fiebre de biopic sobre músicos, la vida del líder de la banda británica Babyshambles se convierte en la materia prima de este documental, que se añadirá al catálogo de Movistar Plus+ el 29 de marzo. Los melómanos con mejor memoria recordarán la voz de Doherty en una de las comedias más célebres de los últimos años, Virgen a los 40, en la que suena su Sheepskin Tearaway.

Peter Doherty ARCHIVO

'El maestro que prometió el mar'

El alcance de El maestro que prometió el mar ha sido tal que acabará solapándose su paso por cines con su llegada a plataformas. Y eso que esta película sobre la Guerra Civil protagonizada por Enric Auquer y nominada a varios Goya se estrenó el 10 de noviembre. Ya afianzado como el gran fenómeno español de taquilla, en comparación con su presupuesto y expectativas, El maestro que prometió el mar llegará el 29 de marzo a Movistar Plus+.

Enric Auquer en 'El maestro que prometió el mar' Cinemanía

'El viaje de Harold'

Un último título para entibiar el corazón y ponerle el punto final a la Semana Santa. Jim Broadbent (la saga Harry Potter) y Penelope Wilton (Downton Abbey) protagonizan esta adaptación de la novela de Rachel Joyce, que recuerda, con ese viaje crepuscular, a Una historia verdadera de Lynch, pero también al amor epistolar de La carta final. El viaje de Harold llega el 31 de marzo a Movistar Plus+.

'El viaje de Harold' Cinemanía

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.