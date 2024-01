Dónde ver 'The Creator': la película de ciencia ficción del director de 'Rogue One' que triunfa en streaming

¿Recuerdas cuando el dinero estaba presente en la pantalla? ¿Cuando las productoras gastaban decenas de millones y el espectador era capaz de darse cuenta? Pues The Creator, con un presupuesto moderado para los tiempos que corren (80 millones de dólares), pertenece a esa especie desaparecida en la que los billetes iban a alguna parte. Y, ahora, puedes verla en streaming en España.

Hace meses The Creator pasó por nuestros cines. Pese a que fue la opción más vista de la cartelera, su éxito se produjo en una de las semanas más débiles en cuanto a taquilla del pasado año, y apenas llegó a los tres millones de euros en nuestro país.

Carátula de la película 'The Creator', de Gareth Edwards. 20th Century Studios

Su presupuesto permitió que The Creator obtuviese unos 20 millones de beneficios, las cuales, pese a ser tildada de fracaso, son unas cifras encomiables para una película que no contaba con estrellas ni en su elenco ni en la dirección. La vida en el streaming, eso sí, está siendo más plácida: en los Estados Unidos, lidera la plataforma que la alberga, Hulu, vinculada a Disney Plus y no disponible en España.

¿Dónde ver ‘The Creator’?

Desde el 17 de enero, The Creator puede verse en las televisiones de nuestro país gracias a Disney+, la compañía que ha distribuido esta cinta de ciencia ficción dirigida por Gareth Edwards (Rogue One: Una historia de Star Wars y Godzilla).

‘The Creator’: Sinopsis

Las inteligencias artificiales son el gran motivo temático de la ciencia ficción gracias, entre otras, a la última entrega de Misión imposible, Agente Stone o a la propia The Creator, que se traslada a un futuro distópico en el que el enfrentamiento entre estas tecnologías y el ser humano ha derivado en una guerra. Al frente de las primeras, hay un hombre, al que conocen como El Creador, del que se sospecha que ha diseñado una Inteligencia Artificial con la capacidad de destruir el mundo. Y el único que puede evitarlo es un exagente que acaba de perder a su esposa.

‘The Creator’: Reparto

Enfrascado en el objetivo de convertirse en la estrella de cine más improbable de la actualidad, el protagonista de The Creator es John David Washington (Tenet y Malcolm & Marie). Lo acompañan, además de la debutante Madeleine Yuna Voyles, Allison Janney (El ala oeste de la Casa Blanca), Ralph Ineson (La bruja) y Marc Menchaca (El visitante).

