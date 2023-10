'The Creator' lidera una taquilla que se llena de novedades, y se vacía de público, antes de la Fiesta del Cine

La nueva edición de la Fiesta del Cine que tiene lugar desde este lunes 2 de octubre hasta el jueves 5 ha llegado con un buen número de novedades en la cartelera, pero como es habitual durante el fin de semana anterior al evento, con entradas reducidas por 3,50 euros, ha provocado que menos espectadores acudan a las salas. De esta manera, la ciencia ficción de The Creator ha debutado en lo más alto de la taquilla en España, pero sin superar el millón de euros. Se ha quedado en 683 mil euros, según los datos aún provisionales de ComScore Movies.

La segunda más taquillera ha sido la décima entrega de Saw con 474 mil euros, seguida en el tercer lugar de Los mercen4rios con casi 405 mil. Y meritorio es destacar el estreno de lo nuevo de Víctor Erice, Cerrar los ojos, que en 101 pantallas (en contraste con las 488 de The Creator, las 434 de Los mercen4rios o las 309 de Saw X), logró colarse entre las diez más vistas. Concretamente, fue novena con 84 mil euros recaudados. También lo más reciente de Woody Allen, Golpe de suerte, que exhibiéndose en 224 pantallas se posicionó sexta con 276 mil euros.

En cuanto a The Creator, dirigida por Gareth Edwards, ha ingresado 32,3 millones contabilizados en dólares en su estreno global, de los que 14 se corresponden Estados Unidos y Canadá. Allí debutó tercera en un ranking liderado por el largometraje de animación La Patrulla Canina: La superpelícula con 23 millones de dólares, seguido de precisamente Saw X superando a The Creator con 18 millones. La nueva entrega de las atrocidades de Jigsaw logró sumar 29,3 millones de dólares también a nivel global en su primer fin de semana.

Las diez más taquilleras en España (del 29 de septiembre al 1 de octubre)

1 - The Creator. 683.423 euros y 93.390 espectadores en tres días.

2 - Saw X. 474.911 euros y 67.360 espectadores en tres días.

3 - Los mercen4rios. 404.864 euros y 57.033 espectadores en tres días.

4 - Misterio en Venecia. 369.783 euros (y en 17 días acumula 2.885.739 euros y 434.152 espectadores).

5 - La monja II. 326.633 euros (y en 24 días, 5.616.192 euros y 809.016 espectadores).

6 - Golpe de suerte. 276.842 euros y 38.491 espectadores (y sumando los pases previos del jueves, 289.213 euros y 40.278 espectadores).

7 - Campeonex. 224.971 euros (y en 45 días, 10.103.308 euros y 1.643.583 espectadores).

8 - The Equalizer 3. 119.925 euros (y en 31 días, 4.310.737 euros y 632.932 espectadores).

9 - Cerrar los ojos. 83.013 euros y 12.259 espectadores en tres días.

10- After. Aquí acaba todo. 78.786 euros (y en 17 días, 1.034.854 euros y 157.974 espectadores).

