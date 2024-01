Miguel Herrán teme que la IA se apodere del futuro del cine: "Se podrá hacer lo que dé la gana y gratis"

Si Miguel Herrán le hubiera pedido a una Inteligencia Artificial que le diseñara un horizonte laboral de ensueño, el resultante se parecía, posiblemente, al que está disfrutando en la actualidad. Desde que ganó el Goya a mejor actor revelación de España por A cambio nada, dejando como recuerdo uno de los discursos de agradecimientos más conmovedores del cine nacional, la carrera del malagueño es la demostración, por un lado, de su olfato para la popularidad y, por otro, de que estamos ante un actor al que debemos tomarnos en serio.

La casa de papel y Élite han transformado a Miguel Herrán en una celebridad internacional; y películas como Modelo 77, con Alberto Rodríguez, lo designan como el sucesor natural de la generación de Tosar y Gutiérrez, intérpretes de indiscutible talento pero que no pueden llevar sobre sus hombros todo el peso de la industria. Con el largometraje Valle de sombras en salas y la serie Los Farad disponible en Movistar Plus+, Herrán aún tiene pendiente de estreno una serie sobre atracos en compañía de María Pedraza y Hovik Keuchkerian (apenas se notan las intenciones del director de casting).

¿Qué opina Miguel Herrán de la Inteligencia Artificial?

En esta situación, podría pensarse que la amenaza de la Inteligencia Artificial no le quita al sueño a un actor consolidado o, al menos, en vías de consolidarse. Pero no es así. En una entrevista concedida a María Guerra en el programa La Script, Herrán ha advertido del peligro que supondría (¿supone?) que una tecnología tome decisiones creativas.

“Voy a crear un prototipo A que le va a gustar a esta gente y un prototipo B que le va a gustar a esta otra, no voy a tener que pagar absolutamente nada y nadie se va a quejar”, apunta Herrán. “Si usas mi imagen en una secuencia, yo puedo quejarme en caso de que considere que te has pasado. Pero, ¿qué pasa si esa persona no existe? Voy a poder hacer con una imagen lo que me dé la gana, y encima será gratis”.

