Gareth Edwards niega haber sido apartado del rodaje de 'Rogue One': "Lo que se cuenta en Internet es muy inexacto"

Este fin de semana ha llegado a carteleras The Creator: una nueva propuesta de ciencia ficción de Gareth Edwards. Este director británico ha permanecido cómodo en el género desde que debutara en 2010 con Monsters, pero entre The Creator y su anterior película ha pasado bastante tiempo: siete años. En 2016 Lucasfilm estrenó Rogue One: Una historia de Star Wars, que hoy por hoy pasa por ser la película más unánimemente apreciada de la etapa Disney de la saga, pero que no fue una experiencia demasiado agradable para Edwards. Hay quien piensa que ahí está la explicación de que haya tardado tanto en volver.

Rogue One alcanzó la barrera de los 1.000 millones de dólares e inspiró una serie tan aclamada como Andor, pero lo hizo luego de meses y meses en que los medios apuntaran a que había problemas tras las cámaras. Disney no estaría conforme con el trabajo de Edwards, y por eso habría contratado a Tony Gilroy (luego creador de Andor) para enderezar la producción con varios reshoots. Durante estas nuevas grabaciones, Edwards habría sido apartado de la película. Tal es la versión que se ha dado como verdadera durante estos años, pero Edwards acaba de negarlo.

Presentando The Creator, el director de Godzilla ha defendido que hubo numerosas exactitudes en la cobertura informativa de Rogue One. Niega que Disney le apartara de la película, pues habría estado presente en los reshoots e incluso habría dirigido personalmente una escena como la de Darth Vader en el pasillo (que suele considerarse el centro del trabajo extra de Gilroy). “Las cosas que hay en Internet sobre lo que ocurrió en esa película son muy inexactas. Tony llegó e hizo un gran trabajo, sin duda. Por supuesto que fue así. Pero todos trabajamos juntos hasta el último minuto de esa película”, explica Edwards.

Los reshoots de Rogue One duraron cinco semanas según Gilroy fue contratado en junio de 2016, y entrevistado en The Business Edwards defiende que trabajó codo con codo con él. “Lo último que rodamos en los reshoots fue la escena del pasillo de Darth Vader. Yo hice todo eso”. Edwards asegura, por tanto, que tiene una buena relación con Disney, y parece no haber dudas de esto puesto que luego hizo un cameo en Los últimos Jedi y al fin y al cabo The Creator, producida por 20th Century Studios, está distribuida por la Casa del Ratón.

Edwards no quiere hablar mal de nadie. “Alguien tiene la oportunidad de hacer una película de Star Wars y luego empieza a quejarse de ello… pues no creo que la gente vaya a sentir mucha empatía por ese tipo de persona. No quiero ser como ellos. Fue un sueño hecho realidad. Estoy orgulloso de la película que hemos hecho. Lo que pasa en el Club de la Lucha se queda en el Club de la Lucha. Es así. Solo quiero sonar agradecido por lo que pasó y no hablar negativamente de nada”.

