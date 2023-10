Luces y sombras de 'Los ángeles de Charlie': 8 datos curiosos de una saga llena de dramas, enfermedades y peleas personales

Un 22 de septiembre de 1976, hace 47 años, llegaba a la cadena ABC una de las series que marcaría la década de los 70: Los Ángeles de Charlie. Farrah Fawcett y su icónico e imitado peinado (que no llegarían a España hasta 1978) estuvieron tan solo una temporada de las cinco que duró la serie, pero sin duda es lo más recordado de aquella ficción que acabaría en 1981. Casi dos décadas después, en el 2000, Universal estrenó el remake en forma de película con Cameron Díaz, Drew Barrymore (que se ha metido en un buen lío) y Lucy Liu como protagonistas.

La película de Los ángeles de Charlie (2000) fue un éxito en taquilla, lo que propició una secuela que se estrenó años después, Los ángeles de Charlie: Al límite (2003). El trío de agentes no reaparecerían hasta el 2019, con un nuevo reboot de la saga liderado por Kristen Stewart, el cual fue un batacazo y por el que Elizabeth Banks, directora de la cinta, asumió toda la responsabilidad. Tres formatos que dieron para multitud de curiosidades, muchas de ellas desconocidas por el público.

Lucy Liu vs. Bill Murray

En 2021, en una entrevista con Los Angeles Times, Lucy Liu reconoció que tuvo una fuerte pelea verbal con Bill Murray en el rodaje: "No entraré en detalles, pero un día vino al rodaje tras una reunión familiar y empezó a insultar sin parar. Parecía que se dirigía directamente a mí. El lenguaje que utilizó fue inexcusable e inaceptable, así que no me iba a quedar ahí sentada como si nada. Me defendí y no me arrepiento", dijo.

Bill Murray y Lucy Liu en 'Los ángeles de Charlie'

Bill Murray vs. el director

Pero el altercado con Liu no fue el único que tuvo durante el rodaje el actor acusado de comportamiento inadecuado. Murray llegó a dar un cabezazo al director de la cinta, Joseph McGinty Nichol (Terminator Salvation, 2009). Eso sí, el habitual colaborador de Wes Anderson lo negó, diciendo que "tenía una imaginación muy activa", e incluso afirmando que "se merece morir" y que "debería ser atravesado con una lanza".

Drew Barrymore y Tom Green: relación y hospitales

Durante el rodaje de la primera película surgió el amor entre Drew Barrymore y Tom Green, quien interpretaba a El Chad, su novio también en la ficción (de hecho se casaron en julio de 2001 pero se divorciaron al poco tiempo). Al actor le diagnosticaron un cáncer testicular en marzo del año 2000 que afortunadamente superó, y la actriz estuvo a su lado durante todo el tratamiento.

Penélope Cruz casi se convierte en un Ángel de Charlie

En 2009, Barrymore (que también era productora de la saga) estaba decidida a convertir a Los Ángeles de Charlie en una trilogía, y pensó que sería una buena idea introducir a una cuarta agente. Para ello pensó en dos mujeres: Rihanna y Penélope Cruz, que estuvo a punto de unirse a la franquicia, aunque finalmente no se materializó esa tercera película.

Un duro entrenamiento

Las dos películas de la bilogía están repletas de escenas de acción donde el trío de protagonistas demuestran sus increíbles dotes en la lucha cuerpo a cuerpo. Para ello, las tres tuvieron que someterse a un intento entrenamiento de ocho horas diarias durante cinco días a la semana, algo que estuvieron realizando a lo largo de tres meses.

Fallidos cameos de las originales

El productor Leonard Golderg, que se encargó tanto de la serie como de las películas, quiso que el trío original regresase en la cinta del año 2000, pero todos sus esfuerzos fueron en vano: la única que accedió a aparecer fue Jacyln Smith (que interpretó a Kelly y que fue la única que estuvo durante las cinco temporadas), pero lo hizo ya en la secuela de 2003.

Las protagonistas de la serie original 'Los ángeles de Charlie'. Archivo

Farrah Fawcett, amenazada

Una de las que no apareció en ninguno de los largometrajes fue Farrah Fawcett, que sorprendió a todos cuando se quiso marchar de la serie tras solo una temporada. La razón fue que su marido, el productor Lee Majors, quería tener más control sobre su carrera. Esto molestó mucho a Aaron Spelling, quien producía la ficción, que incluso fue afirmando por Hollywood que la actriz era "complicada para trabajar". Finalmente, la texana firmó para realizar seis apariciones en las dos siguientes entregas.

Una jueza del Tribunal Supremo

En la cinta de 2019, en los créditos finales, aparece Ruth Bader Ginsburg, jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos (cuya vida se plasmó en la película Una cuestión de género, 2017). En ellos se da a entender que la magistrada formó alguna vez parte del equipo de Los Ángeles de Charlie, como homenaje a su lucha por la igualdad de las mujeres.

