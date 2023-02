Elizabeth Banks asume "toda la responsabilidad" por uno de los mayores batacazos del Hollywood reciente

Devolviendo Los Ángeles de Charlie al cine, Elizabeth Banks vio de cerca la muerte (creativa). Con 48 millones de dólares de presupuesto y solo 73 de recaudación internacional, el segundo largo de la actriz y directora se vio además envuelto en una de esas polémicas extenuantes sobre la presencia femenina en Hollywood. Cualquiera diría que la carrera de Banks estaba lista de papeles.

Ahora que regresa delante y detrás de la cámara con Oso vicioso (efectivamente: la del plantígrado encocado hasta las cejas), Banks ha hablado con Variety acerca de lo que se siente al haber dirigido uno de los batacazos más notables del Hollywood moderno. Y, dado que también trabajó en él como productora y guionista, aprovecha para acuñar un aforismo: "Si vas a estrenar un desastre, asegúrate de que tu nombre sale cuatro veces en los créditos".

"Asumí toda la responsabilidad por Los Ángeles de Charlie: está claro que nadie más lo hizo", señala Banks acerca del filme protagonizado por Kristen Stewart. "Me cargaron con el muerto, y lo acepté con alegría, porque ¿qué otra cosa se suponía que debía hacer?".

Sin embargo, admite no haber temido por su futuro en Hollywood tras el batacazo. "No me preocupaba tanto. Quiero decir, hago muchísimas cosas", señala.

Lo que sí parece molestar a Banks es que Marvel pasara de ella cuando se postuló para dirigir Thor: Ragnarok, algo que la hubiese convertido en la primera directora del MCU. "Quería hacer algo vigoroso y masculino", recuerda acerca de aquel empeño que quedó en agua de borrajas. "Creo que alguien hizo una llamada, pero nadie me la devolvió, y Taika Waititi consiguió el trabajo. Lo cual estuvo muy bien".

"Ahora vais a convertirme en clickbait en vuestro puto artículo por haber mencionado a Thor", añade. Y concluye: "Nunca debería haber dicho eso en voz alta".

