El lío en el que se ha metido Drew Barrymore incumpliendo la huelga de Hollywood (y por el que se ha disculpado dos veces)

Drew Barrymore es una figura muy querida en Hollywood. Su encanto le han llevado a presentar con éxito The Drew Barrymore Show, matinal de entrevistas que emite CBS. Una vez estalló la huelga del Sindicato de Guionistas, y posteriormente de Actores (agrupados respectivamente bajo el WGA y el SAG-AFTRA), la actitud instintiva de Barrymore fue apoyar públicamente las protestas, pero en tanto a presentadora de su programa se ha terminado viendo en un conflicto de intereses.

Uno que ha supuesto un gran daño para su imagen pública. Variety se hace eco de que The Drew Barrymore Show no emitirá nuevos programas en la televisión hasta que concluya la huelga. Lo que suena a que Barrymore ha actuado acorde a sus convicciones, pero esto solo es la cúspide de unos días muy agitados, donde las dudas de la actriz antes de tomar esta decisión se han granjeado múltiples críticas. La cuestión es que, antes de acordar que The Drew Barrymore Show no volvería, se llegaron a grabar programas de esta nueva temporada. El plan era empezar a estrenarlos este 18 de septiembre.

Claro está, los guionistas de The Drew Barrymore Show están en las calles, así que no podían participar en ellos. El programa tuvo que continuar grabándose sin guionistas, de cara a respetar un estricto acuerdo con la CBS. La cadena y el programa de Barrymore tienen el acuerdo conocido como Network Television Show: un contrato que es independiente de la normativa de los sindicatos y que al margen de lo que ocurra con los trabajadores plantea que, si no se emiten 35 semanas de un contenido determinado, este se cancela.

De ahí que Barrymore tuviera que seguir pese a todo con el programa, y de ahí que anunciara que The Drew Barrymore Show volvería después de todo. La previsible reacción hostil condujo a que Barrymore publicara un vídeo en Instagram este fin de semana disculpándose… más o menos. Básicamente, dijo entre lágrimas que la situación escapaba a su control. “No podía esperar este tipo de atención. Quería hacerlo porque esto es más grande que yo, y están en juego los trabajos de otras personas”.

Disculpa doble

“Creo que no hay nada que pueda hacer o decir en este momento para que esté bien”, asumía la actriz. Como era de esperar, una intervención así no aligeró las críticas, sino que las intensificó. Mientras Barrymore borraba la publicación de su perfil, el WGA resolvía acudir este lunes a hacer piquetes contra el programa, y declaraba que “Drew Barrymore no debería estar en antena mientras sus guionistas están en huelga luchando por un acuerdo justo”. “En realidad, programas como este no pueden funcionar sin guionistas, y eso es trabajo en huelga”.

La decisión de Barrymore de reanudar la grabación también condujo a que los premios National Book retiraran la invitación a presentar la próxima ceremonia de premios. Una gran presión, en definitiva, que finalmente se ha saldado con la decisión conjunta de CBS de dejar los nuevos programas en el cajón y de no volver con su nueva temporada: en esta franja se emitirán capítulos repetidos, mientras corren un destino similar otros programas como The Talk y The Jennifer Hudson Show.

Asimismo, Barrymore ha vuelto a disculparse. Esta vez, tras una decisión efectiva. En su Instagram figura un comunicado donde dice que “ha escuchado a todo el mundo y tomado la decisión de pausar el programa hasta que termine la huelga”. “No tengo palabras para expresar mis más profundas disculpas a cualquiera que haya herido y, por supuesto, a nuestro increíble equipo que trabaja en el programa y lo ha convertido en lo que es hoy. Realmente intentamos encontrar el camino a seguir. Y espero de verdad una resolución para toda la industria muy pronto”.

