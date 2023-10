Pixar no deja de sorprender: este es el guiño favorito de la compañía que puedes encontrar en ‘Elemental’

A. C.

Los amantes de este estudio saben que las películas de Pixar son cestas repletas de huevos Pascua; los sutiles easter eggs que los creadores esconden en sus obras para regocijo del espectador más atento. En ocasiones, de uno muy, muy atento. Elemental, la última producción de Pixar, llegó a España el pasado mes de julio. Para entonces, las perspectivas eran catastróficas: su primer fin de semana en Estados Unidos la colocó como el peor estreno en la historia de la compañía pero, a partir de entonces, Elemental, poco a poco, fue haciéndose fuerte.

Un campo de fútbol no es el único lugar en el que pueden producirse remontadas inesperadas: con el paso de los meses, Elemental consiguió sortear el fracaso al que parecía condenada y muy posiblemente acabará el año entre las diez películas más taquilleras de 2023. Con casi 480 millones de dólares recaudados en todo el mundo, ha duplicado las cifras de Lightyear y casi triplicado las de Onward. Para encontrar un título original de Pixar, que no fuera secuela de ninguno anterior, con mejor suerte en taquilla que Elemental, hay que viajar hasta 2017, cuando se estrenó Coco.

Su llegada a Disney Plus sólo ha contribuido a agigantar este fenómeno: desde que se incorporó al catálogo, se ha convertido en uno de los títulos preferidos por los usuarios de la plataforma. Y algunos han descubierto un guiño que, en el cine, no fueron capaces de advertir. Principalmente, porque en la sala no podían pulsar el botón de “pausa” cada pocos minutos.

¿Qué significa el código A113?

En el minuto 25:33, Nilo, uno de los protagonistas de Elemental, pasa junto a una puerta roja en cuyo marco podemos leer A113. Aunque pudiera parecer una simple indicación que sólo entrañaría algún interés si uno fuese cartero en Ciudad Elemento, lo cierto es que ese código se ha transformado en un ingrediente infalible en las películas de Pixar. Y, por fin, se lo ha localizado en el último título del estudio.

A113 fue el nombre de un aula del Instituto de las Artes de California por la que desfilaron algunos estudiantes de diseño sin los cuales, hoy, la animación no sería igual: entre ellos, estaba John Lasseter, Tim Burton o el propio director de Elemental, Peter Sohn. Y casi todos decidieron incluir el código en sus películas. En Toy Story, por ejemplo, se encuentra en la matrícula del monovolumen de la madre de Andy.

Sohn no quedó satisfecho con un único cameo de A113 en Elemental y le regaló un bis: eso sí, detectarlo requiere conocimientos de química y mucho tiempo libre. En una ocasión, aparece un cartel que anuncia “Próxima parada: Ciudad Elemento”. En su esquina inferior, se muestra lo que parecen ser los símbolos de tres elementos químicos: A, H y Al. Sin embargo, A no se encuentra en la tabla periódica, por lo que lo dejaremos tal y como está. Los siguientes sí: H es el Hidrógeno, cuyo número atómico es el 1; y Al, el Aluminio, al que se le asigna el 13. Es decir, A113.

