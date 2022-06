Crítica de 'Lightyear'

Valoración: Lightyear

El infinito desde la habitación de un niño. El poder sin límites de la imaginación como extraordinario recurso sin salir de casa. Todo el talento en un baldosín. Disney ha lidiado siempre bien con el menos es más: universos enteros a golpe de viñeta, de caricatura, de cortometraje, de pequeñas buenas ideas vendidas a lo grande. De lo particular a lo general a través de la mercadotecnia. Por eso Toy Story es inagotable. Y por eso el tío Walt y sus locos (y talentosos) seguidores no han acabado nunca de sentirse cómodos en el espacio exterior. El planeta del tesoro, un fiasco de dimensiones estelares, es el único largo de la factoría de animación Disney original ambientado en el espacio, y pocas otras aventuras espaciales con el sello del ratón han renovado el discreto encanto que tenía Un astronauta en la corte del rey Arturo (1979), con la excepción de la aventura interplanetaria de Pixar, esa maravilla que fue Wall-E y que no ha tenido continuación. Quizá por eso decidieron aliarse con los que sí sabían moverse por la galaxia con soltura, y compraron el universo Star Wars a George Lucas.

Con el estreno de Lightyear, Disney, vía Pixar, vuelve a demostrar que es el gozoso reino del detalle animado, pero que la inmensidad del espacio se le hace muy grande. Allí se pierde la impronta, desenfocada, uno de los personajes más celebrados de su historia reciente en este spin off de aventuras espaciales que gana en las distancias cortas, en los territorios ya explorados, y pierde fuerza (sí, también esa Fuerza) en este viaje por la galaxia en busca de sí mismo. Desde la explicación inicial (esta es la película que vio Andy y le impactó, La guerra de las galaxias para el niño de Toy Story) los más pequeños van a tener más problemas que los adultos para disfrutar la acción. El heroísmo del protagonista no remite al torpe encanto del juguete viviente, y no es hasta la aparición de Sox, el gato robot, un sabio con guiño a Doraemon, el sensacional hallazgo de la película, cuando Buzz encuentra su sitio, con esa piedra minina de toque que le permite lucirse por oposición. Para este viaje no hacía falta ir más allá del infinito.

La aventura está por encima del personaje y, sin embargo, pese a que el ritmo es muy alto, y suceden cosas a tutiplén, quizá demasiadas, enseguida empieza a dar vueltas sobre sí misma. Poco aportan el villano Zurg y su identidad revelada, tras un complejo recurso espacio temporal demasiado presente en toda la historia, que no es fácil de seguir para el público infantil, y que convertido en sumisión ante el paso del tiempo, se erige en el antagonista real y filosófico de la película. Ese bucle repetitivo en el que entra la acción puede observarse también en otro de los clímax emocionales de la película. Es muy valiosa la evolución del personaje de Alisha, la compañera de Buzz, y su historia íntima, pero después del magistral álbum de fotos de Up, suena a adaptación extendida de una misma idea marca de la casa, vista ya varias veces, aunque evolucionada por la apertura de Disney a una acertada visión amplia del concepto de familia (pese a las lamentables noticias de intentos de censura en unos cuantos países). Gracias por la aventura, escribía al despedirse la esposa del bueno de Carl en la dedicatoria del emocionante repaso vital de Up. Gracias por los juguetes, rubricamos al salir de ver Lightyear.