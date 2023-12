El alucinante cambio físico de Vanessa Hudgens: desde 'High School Musical' hasta sus últimas películas para Netflix

Cuando se estrenó en 2006 la primera entrega de High School Musical en Disney Channel, la historia de Troy y Gabriella se convirtió en un fenómeno casi sin precedentes que invadió el mundo entero, incluida España. La película musical tuvo tanto éxito que se hicieron dos secuelas más que siguieron estableciendo a sus protagonistas como estrellas de Hollywood: Zac Efron, que está totalmente cambiado, y Vanessa Hudgens siguen siendo recordados hoy en día con mucho cariño por toda una generación alrededor del planeta.

Han pasado ya 15 años desde que la actriz se fuese del instituto East High, el cual ha vuelto a ser protagonista en la serie de Disney +, y desde entonces ha protagonizado multitud de películas y se ha visto envuelta en alguna que otra polémica, y obviamente el tiempo no ha pasado en balde por una Vanessa Hudgens que también tiene proyectos de futuro.

Del instituto a la universidad en 'Spring Breakers'

Vanessa Hudgens, Rachel Korine, Ashley Benson y Selena Gomez en 'Spring Breakers'. Cinemanía

Vanessa Hudgens pasó de ser una 'chica buena' de instituto a ser una universitaria desmelenada en Spring Breakers (2012), una de las primeras cintas de la productora A24 y en la que compartió escenas con Selena Gomez, Ashley Benson y Rachel Korine, aunque no fue el único cambio radical que dio la actriz en la ficción tras cantar Breaking Free.

Al año siguiente, ya bien entrada en la veintena, protagonizó dos películas radicalmente opuestas: se convirtió en femme fatale en Machete Kills (2013) y dio vida a una adolescente embarazada con un aspecto casi deplorable en Gimme Shelter (2013). Tres papeles totalmente distintos en apenas dos años con los que la actriz de High School Musical quería dejar atrás la imagen que se tenía de ella.

Vanessa Hudgens en 'Gimme Shelter' (2013) Roadside Attractions

Musa navideña de Netflix

Tras unos años de poco trabajo, en los que solo participó en la película Éramos pocos y llegaron los aliens (2015), Vanessa Hudgens regresó al cine convertida en una mujer adulta de 30 años, y lo hizo de la mano de Netflix con dos proyectos mucho más naíf que los que realizó inmediatamente después de su etapa en Disney: en 2018 y 2019 protagonizó las cintas Intercambio de princesas (de la que se hicieron dos secuelas más) y El caballero de la Navidad, lo que convirtió a la actriz en la auténtica reina navideña de la plataforma en streaming.

Vanessa Hudgens en 'Intercambio de princesas' NETFLIX

Sus últimos proyectos han sido la tercera parte de Intercambio de princesas, Bad Boys for Life (2020) y Tick, Tick...Boom! (2021) aunque también ha participado en otras cintas que todavía no se han estrenado. Además, ya está trabajando en producciones que llegarán próximamente a los cines, como la cuarta parte de la saga protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.