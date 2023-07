'High School Musical: el musical': todo lo que necesitas saber acerca del estreno de la serie

La producción basada en la famosa trilogía de películas de High School Musical estrena su cuarta temporada en España. Este spin-off regresa para regalarnos el final de los Wildcats de mano de sus protagonistas: Ricky (Joshua Bassett) y Gina (Sofia Wylie).

High School Musical: El Musical: La Serie ha sido una producción que ha llevado a la fama a gran parte de su elenco. Ejemplo de ello son Olivia Rodrigo, ganadora de Premios Grammy; Joshua Bassett, cantautor aparte de actor; y Julia Lester, nominada a los Premios Tony.

¿Cuándo sacan la temporada 4 de High School Musical la serie?

Los famosos Wildcats vuelven a East High con la intención de preparar una obra teatral, pero todo da un giro inesperado con el que los personajes no contaban: se anuncia la secuela High School Musical 4: The Reunion. La cuarta temporada de HSMTMTS llega el 9 de agosto a España. Esto no ha sido una noticia del todo agradable para todos los fans de la serie, ya que es la temporada con la que se pone punto y final a la historia de estos jóvenes.

'High School Musical: The Musical: The Series' tiene un tráiler a la altura de su desconcertante título

Tim Federle, uno de los productores ejecutivos de la serie, compartió en sus redes sociales un comunicado anunciando este adiós: “esta serie siempre fue sobre encontrar a la familia y sobre hacer algo que amas con las personas que amas. Fue un homenaje a los niños del teatro. No puedo esperar a que nuestra base de fans vea a este elenco de clase mundial hacer una reverencia final”

¿Dónde puedo ver High School Musical La serie temporada 4?

La cuarta temporada de High School Musical: el musical: la serie sigue con su tradición y estará disponible en la plataforma de streaming Disney+, donde también podrás disfrutar de las tres temporadas anteriores. Al igual que en la tercera temporada, esta última tendrá también ocho episodios.

¿Qué personajes de High School Musical (HSM) aparecen en la serie?

En esta cuarta temporada se podrán ver tanto caras conocidas como nuevos personajes, pero la noticia que los fans han acogido con gran entusiasmo es la vuelta de algunos actores de las películas originales. Podremos ver la vuelta de Chad Danforth (Corbin Bleu), Taylor McKessie (Monique Coleman), Ryan Evans (Lucas Grabeel), Jack Bolton (Bart Johnson), EM. Darbus (Alyson Reed) o Martha Cox (Kaycee Stroh).

