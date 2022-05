Disney+ renueva ‘High School Musical: El musical: La serie’ por una cuarta temporada

Disney llegó a producir tres películas de High School Musical, la última de ellas obteniendo un estreno por todo lo alto en cines para hacerse eco del fenómeno cultural en el que se estaba convirtiendo esta franquicia. Desde entonces High School Musical es una de sus propiedades más lucrativas, pero nunca tuvo una explotación tan inesperadamente rentable como cuando, coincidiendo con el debut de Disney+ en el streaming, nació algo llamado High School Musical: El musical: La serie. Una ficción de instituto que jugaba con el falso documental y el comentario meta, pero volvía a lograr enamorar al público gracias a sus personajes.

Desde entonces El musical: La serie se ha extendido a tres temporadas, tantas como películas, y la Casa del Ratón ha revelado su intención de estrenar la tercera entrega este 27 de julio, según The Hollywood Reporter. Paralelamente a este anuncio se ha confirmado la renovación de la serie por una cuarta temporada, con lo que definitivamente habría superado el “metraje” de los musicales originales. Lo que tiene mérito, pues el número de canciones que se pueden emplear de la marca High School Musical es limitado, y estas desfilan una y otra vez por la serie. Con un éxito probado, ya que Disney ha revelado que la banda sonora ha conseguido 2.000 millones de reproducciones alrededor del mundo.

Tras dos temporadas y un especial de Navidad, la tercera entrega de El musical: La serie constará de ocho episodios y se ambientará en un campamento de verano de California, dando pie a “un verano inolvidable lleno de romance, noches sin toque de queda y vida al aire libre”. En este marco los protagonistas montarán, mientras siguen siendo grabados en todo momento por un equipo de documentalistas, una representación de Frozen. El reino de hielo. Con lo que, sí, temazos como Let it Go se unirá al setlist habitual de la serie, todo un lujo.

La tercera temporada llega marcada, asimismo, por el definitivo distanciamiento de Olivia Rodrigo. La actriz y cantante triunfó gracias a El musical: La serie y a su disco Sour, y su carrera ha cogido tanto ritmo desde entonces que muchos fans temían que esto acabara afectando a su continuidad en la serie. Ha sido así, pero afortunadamente de forma moderada: en los nuevos episodios de High School Musical Rodrigo pasará de ser actriz regular a estrella invitada, al igual que ocurrirá con Larry Saperstein, Joe Serafini y Kate Reinders. Otros miembros del reparto que permanecen son Joshua Bassett, Sofia Wylie o Julia Lester.

“Ha sido una aventura épica desde el principio y estoy más que agradecido de que podamos seguir haciendo música, contando estas historias y mostrando a estas excepcionales estrellas”, ha declarado el showrunner Tim Federle al poco de trascender la noticia. Además de confirmar que habrá cuarta temporada sin que se haya estrenado la tercera, Disney ha publicado un avance de los episodios inminentes donde se deja ver el regreso de Corbin Bleu como Chad, protagonista de las películas originales. Puedes verlo a continuación:

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.