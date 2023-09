La razón por la que Selena Gomez no quiere volver a ver su documental sobre la salud mental

Selena Gomez, quien lleva años promulgando la conversación sobre la salud mental, estrenaba el año pasado su documental, Mi mente y yo, en Apple TV+. Dirigido por Alek Keshishian (En la cama con Madonna), la cantante y actriz se sinceraba sobre las consecuencias de su ascenso a la fama, su lucha contra la ansiedad y la depresión o las inseguridades sobre su valor y su cuerpo.

Asimismo, el filme recogía las complicaciones en el lupus que Gomez parece, el trasplante de riñón al que tuvo que someterse o el miedo que sintió con el diagnóstico de trastorno bipolar. Ahora, en una conferencia sobre música y salud a la que ha acudido (vía The Hollywood Reporter), la artista ha revelado que, al principio, estaba "muy en contra" de dejar que las cámaras la siguieran para captar su vida en el documental.

"Durante un largo periodo de tiempo no sabía si era buena idea", ha explicado Gomez sobre Mi mente y yo: "Sabía que, al final, en algún momento, quería tal vez ser solo una actriz durante un tiempo, y no sabía si comprometería las cosas en mi vida. No sabía qué hacía al dejar entrar a gente en mi vida".

"Y luego, en el momento en el que se estrenó... Ya no tenía opción. Y me sentí aliviada. Sentí que me quitaba un gran peso de encima", ha asegurado. La actriz también ha reconocido que el proceso, que se alargó seis años de su vida, fue terapéutico: "Sentí que había podido decir cosas que me había guardado durante años".

Selena Gomez no volverá a ver 'Mi mente y yo'

Pese a haber salido reforzada de la realización del documental, Gomez ha admitido que le cuesta verlo y que prefiere no volver a hacerlo: "Para mí, es muy difícil de ver. No lo volveré a ver, pero estoy muy orgullosa de él. No pude haber tenido más suerte de trabajar con la gente con la que trabajé".

El director del filme, Alek Keshishian, ya contó en una entrevista con EW que la madre de la artista, Mandy, también lo había pasado mal viendo Mi mente y yo: "Los sentimientos de una madre al saber que su hija ha sufrido así y no ha podido ayudarla son complejos. Han sanado su relación y están muy bien, pero obviamente hacer un documental o incluso hablar sobre ello te obliga a enfrentarlo todo otra vez".

