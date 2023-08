Selena Gomez borra un polémico post de 'Solo asesinatos en el edificio' en Instagram

Son tiempos convulsos en el Arconia. Nada nuevo si tenemos en cuenta que el edificio de viviendas neoyorquino sigue siendo escenario de crímenes en la tercera temporada de Solo asesinatos en el edificio. La exitosa comedia protagonizada por Martin Short, Steve Martin y Selena Gomez, un improbable trío de investigadores podcasters, ha regresado a Disney+ con una entrega muy musical y sobredosis de estrellas de Hollywood.

Entre los ilustrísimos fichajes, están Paul Rudd en la piel de la nueva (y egocéntrica) víctima y Meryl Streep como una actriz a la que le llega su gran oportunidad profesional. Con tanto nombre propio uniéndose a la fiesta de asesinatos e investigaciones que es esta serie, no es de extrañar que Selena Gomez haya fardado de compañeros y experiencia de rodaje en redes sociales.

Durante la grabación y las semanas previas al estreno de la tercera temporada, la actriz y cantante compartió con sus seguidores un sinfín de fotos detrás de las cámaras, adelantos de una entrega que prometía seguir haciéndonos disfrutar de otro whodunit ingenioso y desternillante.

Hace unos días, coincidiendo con el estreno del quinto episodio, Gomez subía un vídeo en Instagram con el mensaje: "Echando de menos y queriendo Solo asesinatos en el edificio". Un mensaje aparentemente inofensivo si no fuera por la huelga de actores convocada por el SAG-AFTRA que actualmente tiene en jaque a Hollywood.

Selena Gomez borra un post por la huelga de actores

Post de Selena Gomez en Instagram Cinemanía

Sobre estas líneas, vemos el controvertido post. El vídeo muestra a la estrella en lo que parece ser el set de Solo asesinatos en el edificio. Además, Gomez etiqueta a la cuenta oficial de la serie en la red social fotográfica. Este mensaje, que ya ha desaparecido, había acumulado más de 1,1 millones de 'me gustas' en tan solo 15 horas.

Durante la huelga, los miembros no pueden promocionar sus trabajos, por lo que no conceden entrevistas a prensa ni suben contenido de sus películas y series a redes sociales. Aunque Gomez no hablaba ni animaba a sus seguidores a ver la apuesta televisiva en el post, Variety apunta que etiquetó a la cuenta de Solo asesinatos en el edificio y, con ello, confirmó que el clip pertenecía a la serie. Así, muchos de sus seguidores la acusaron de no respetar las normas de la huelga y ella decidió borrar la publicación.

Recordemos que, debido a la actual situación en Hollywood, ni Gomez ni el resto de sus compañeros de la ficción han concedido entrevistas por el estreno de la tercera temporada de Solo asesinatos en el edificio. Sin embargo, la joven ha estado ocupada con el lanzamiento de su nueva canción, Single Soon, el 25 de agosto.

