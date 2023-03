Vanessa Hudgens volverá en 'Bad Boys 4'

Había suspicacia con la idea de una secuela de Dos policías rebeldes que no dirigiera Michael Bay pero Bad Boys for Life no solo cuajó, sino que se convirtió en una de las pocas películas realmente taquilleras del fatídico 2020, año de estallido de la crisis del coronavirus. Bay se limitó a producir mientras se colocaban en la silla de dirección Adil El Arbi y Bilall Fallah, con Will Smith y Martin Lawrence retomando a sus personajes.

Ellos son Mike y Marcus, dos policías de Miami que en Bad Boys for Life trabajaban codo con codo con una nueva generación de reclutas, agrupados bajo la unidad AMMO (Advanced Miami Metro Operations). En este equipo nos topábamos con integrantes como Paola Núñez o Vanessa Hudgens, y hacia el final de la película Mike y Marcus se convertían en sus líderes con la promesa de volver pronto, en una cuarta entrega.

Muchas cosas han cambiado desde entonces. Smith ha caído en desgracia tras abofetear a Chris Rock durante la misma ceremonia de los Oscar en que ganó el premio a Mejor actor por El método Williams, mientras que El Arbi y Fallah han ganado presencia en los medios a cuenta de la cancelación de Batgirl en Warner Bros. cuando ya estaba prácticamente terminada y el estudio se había dejado una millonada en ella.

Nada de eso le quita peso al éxito de Bad Boys for Life, así que la cuarta entrega está en marcha manteniendo la presencia de Smith y Lawrence, y a El Arbi y Fallah dirigiendo. A estos regresos, según Deadline, hay que sumar ahora el de Vanessa Hudgens. Hudgens interpretó en Bad Boys for Life a Kelly, miembro de la AMMO especializada en armas, y suponía un cambio de registro dentro de su carrera al probar el cine de acción.

Hudgens ha acostumbrado a distinguirse en musicales (como la trilogía High School Musical que le dio la fama o el reciente tick, tick… ¡BOOM!) o en comedias románticas (El caballero de la navidad o las películas de Cambio de princesa, todas para Netflix). Es la primera reincorporación al margen de los imprescindibles Smith y Lawrence en Bad Boys 4, quedando la incógnita de si vuelven otros compañeros de reparto.

Podemos intuir que Bad Boys 4, a la que Sony aún no ha puesto fecha de estreno, retomará las peripecias de AMMO, así que Hudgens, Smith y Lawrence no deberían volver solos.

