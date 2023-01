Will Smith y Martin Lawrence confirman oficialmente que 'Bad Boys 4' está en marcha

Las películas de colegas policías acostumbran a traernos abundantes dosis de humor y acción. No iba a ser menos en la franquicia que nos ocupa, sobre todo en lo relativo a la acción, teniendo en cuenta que la que inauguró la saga de Dos policías rebeldes (Bad Boys) protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence allá por 1995 fue un tal Michael Bay. Después de una secuela, estrenada en 2003 y también dirigida por Bay, la tercera entrega, Bad Boys For Life, nos llegó hace tan solo dos años y, pese a que su carrera comercial se vio algo truncada por la irrupción de la pandemia y el cierre de los cines, fue todo un éxito.

Afortunadamente, no se estrenó en el momento crítico de las restricciones, y eso le permitió triunfar en taquilla. Había costado 90 millones de dólares y acabó recaudando 426,5 a nivel mundial. Las críticas tampoco fueron malas y también podría haber dejado con ganas de más a los seguidores de las andanzas de los dos detectives del departamento de policía de Miami Mike Lowrey (Smith) y Marcus Burnett (Lawrence). Y si este fuera el caso, tendrá remedio pronto porque habrá Bad Boys 4 y, al igual que Bad Boys for Life, la dirigirán Bilall Fallah y Adil El Arbi.

Sony Pictures ya la tiene en preproducción. Todavía no se ha anunciado la posible fecha del inicio del rodaje, ni ninguna pista sobre el posible estreno, pero su pareja protagonista ha confirmado una noticia de la que ya se venía hablando desde hace tiempo: pronto esperan ponerse de nuevo juntos ante las cámaras para la ocasión.

Así lo han anunciado ambos con un vídeo subido a las redes sociales y que empieza con un eufórico Will Smith grabándose a sí mismo, subiendo al coche y dirigiéndose a casa de su amigo. Una vez juntos, compartirán su alegría por el reencuentro, entre guiños y referencias a Bad Boys. ¡Ya iba siendo hora!

Y, mientras, también se le va concediendo más tiempo a un Will Smith todavía "tocado", a nivel de popularidad, por su bochornoso momento en los Oscar con el bofetón que le propinó a Chris Rock por meterse con su esposa, Jada Pinkett Smith. Uno de los daños colaterales ya ha sido Hacia la libertad (Emancipation), una ambiciosa producción dirigida por Antoine Fuqua y con Will Smith interpretando a Peter en la historia real, y dramática odisea, de un esclavo fugitivo que escapó de sus amos a través de los pantanos de Luisiana en 1860.

La película ya tuvo que posponer su estreno, y finalmente llegó a principios de diciembre a Apple TV+. Se esperaba que fuera una de las sensaciones de la temporada, sobre todo en cuanto a premios. Sin embargo, ha sido prácticamente ninguneada por parte de los galardones que otorgan anualmente las distintas asociaciones de críticos y gremios de la industria norteamericana y también en los Oscar, sin haber recibido ninguna nominación, ni tan siquiera en la categoría de guion adaptado u otros apartados técnicos destacados como su excelente fotografía.

