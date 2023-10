¿De qué te suena Tyler Posey? Así ha cambiado el hijo de Jennifer Lopez en 'Sucedió en Manhattan’

Las películas con alguna que otra década a sus espaldas están llenas de sorpresas. A veces, al verlas de nuevo, reconocemos el rostro de ese actor que acaba de divorciarse por segunda vez en el del niño rubicundo y adorable de la familia. Con Tyler Posey, esto no ocurrirá únicamente porque nunca ha llegado a divorciarse. Se prometió con su novia de toda la vida y, a los diez meses, decidieron que no se conocían tan bien y se separaron. Sin embargo, si queremos toparnos con este actor de 32 años en su más tierna infancia, Sucedió en Manhattan, disponible en España en Netflix, es una buena opción.

En esta película, Posey interpreta al hijo de Jennifer Lopez. No era su primer papel, ya que había debutado en Hombres de honor y, más tarde, en Daño colateral. Como, en Hollywood, la comunidad laboral de entre 5 y 10 años no debe ser muy abundante, Posey tenía entre sus principales amigos a Taylor Lautner.

Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner en 'Crepúsculo' Lionsgate

Ambos competían afablemente por los mismos papeles y se presentaban a las mismas audiciones, con un tanteo cercano al empate. Sin embargo, Lautner marcaría el gol de la victoria al ser aceptado en Crepúsculo para que diese vida al lánguido licántropo Jacob Black. A Posey, sin embargo, lo rechazaron. ¿Qué ha sido de él desde entonces?

De ‘Crepúsculo’ a ‘Teen Wolf’

“Si no es en Crepúsculo, será en otra parte, pero yo pienso hacer de hombre lobo cueste lo que cueste”. Algo así debió prometerse Posey al abandonar, cabizbajo, los estudios responsables de adaptar a Stephenie Meyer. Antes de que su amigo le doblase el brazo en el casting, la carrera de Posey había encadenado un triunfo tras otro: apareció en casi 90 episodios de la serie Doc, se dejó ver en la olvidada Into the west y en Smallville y compartió rodaje con John Cena en Legendary.

Tyler Posey, en 'Teen Wolf'. ARCHIVO

No obstante, a partir de 2008 y próximo a la mayoría de edad, el trabajo empezó a escasear hasta que, de nuevo, un licántropo se cruzó en su camino. Y, en esta ocasión, consiguió cazarlo. Entre 2011 y 2016, Tyler Posey estuvo al frente de la serie Teen Wolf, reinicio de la película que, en los ochenta, había protagonizado Michael J. Fox.

También estuvo a su alcance el reboot de otro popular título de esta década (vampiros en lugar de hombres lobo, eso sí), Jóvenes ocultos, pero el piloto que protagonizó fue tan insatisfactorio que el proyecto se canceló con la promesa de retomarlo tras cambiar a todos sus implicados, incluido Posey. La última vez que lo hemos visto al californiano ha sido este mismo año en Teen Wolf: La película.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.