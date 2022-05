De Tyler Hoechlin a Tyler Posey: la película de ‘Teen Wolf’ concreta su reparto

Nadie podía esperarse que una serie inspirada en Teen Wolf, clásico adolescente con Michael J. Fox que en España conocimos con el hilarante subtítulo De pelo en pecho, iba a precipitar semejante fenómeno. Producida por MTV, Teen Wolf se emitió de 2011 a 2017, haciendo las delicias del público adolescente y presentando a toda una generación de intérpretes prometedores (y guapos). Quizá ha sido Dylan O’Brien al que le ha ido mejor desde entonces, pues estuvo tanto en la saga de El corredor del laberinto como en la reciente De amor y monstruos. Y precisamente O’Brien, para tristeza del fandom, es uno de los actores que no van a regresar en el evento que hoy prepara MTV Entertainment Studios: una película que continúa la historia de la serie.

Teen Wolf The Movie tendrá un estreno directo en Paramount+, plataforma de ViacomCBS (está por ver, pues, cómo podremos verla en España), y estos días ha ido concretando su elenco, donde por supuesto se ha intentado que vuelva la mayor porción posible de los intérpretes originales. O’Brien, el pasado marzo, ya confirmó que no estaría en esta película: “Fue una decisión difícil. No podría querer más esta serie. Fue lo primero que hice y está llena de gente que quiero”, declaró. “Pero en última instancia decidí que ya se había quedado en un lugar muy bueno, y todavía quiero dejarlo ahí”. No es, sin embargo, la única baja que lamentar, y el caso de Arden Cho ha sido un poco más controvertido.

Cho se ha negado a volver porque le ofrecieron solo la mitad del salario de los protagonistas, de forma que Kira Yukimura no estará en Teen Wolf The Movie. Sí lo hará, por su parte, Tyler Posey como Scott McCall, cuya transformación en hombre lobo disparaba el argumento de la serie. La otra gran presencia que se espera es la de Tyler Hoechlin como Derek Hale, la cual aún no ha sido confirmada pero Deadline estima en que MTV no debería tardar mucho en convencerle de que vuelva, una vez el actor ha logrado triunfar encabezando Superman & Lois. Otros intérpretes confirmados son Holland Roden, Shelley Hennig, Colton Haynes, Crystal Reed, Ryan Kelley, Melissa Ponzio, JR Bourne o Vince Mattis.

La película se presenta, pues, como un acontecimiento insoslayable para quienes siguieron la serie durante seis años, y vuelve a estar en manos del creador Jeff Davis. Este último escribe y dirige Teen Wolf The Movie, en el marco de un provechoso acuerdo con MTV. Y es que, paralelamente a liderar el proyecto (que aún no ha tanteado fecha de estreno), Davis escribirá y producirá otra futura serie de hombres lobo, Wolf Pack, y estará al frente del piloto de una serie en acción real de Æon Flux, adaptación de un recordado título animado de MTV en los 90 que ya fue llevado al cine con Charlize Theron al frente. Si dicho piloto obtiene luz verde, Davis va a estar ocupado durante años.

