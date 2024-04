Esta actriz de 'Harry Potter' rechazó a Marvel: "No me gusta Estados Unidos"

A lo largo de las ocho películas de Harry Potter han pasado multitud de actores y actrices para interpretar a los muchos personajes que aparecen en el mundo mágico creado por J.K. Rowling. Una de las que se adentró en Hogwarts fue Miriam Margolyes, un nombre que en España puede no ser conocido para la mayoría, pero que encarnó a la profesora Sprout en la saga de Warner Bros. y que lleva casi 60 años de carrera en el cine, la televisión y el teatro en Reino Unido.

Miriam Margolyes es una de las actrices británicas más irreverentes y no duda en compartir sus opiniones por descabelladas que sean, como hizo recientemente acerca de los fans de Harry Potter. Ahora, la británica ha reconocido que pudo participar en otra de las grandes franquicias de la industria, el Universo Cinematográfico de Marvel, pero que rechazó a la saga propiedad de Disney por estrambóticos motivos que no ha dudado en contar al portal australiano News.com.au en una entrevista.

Miriam Margolyes pudo estar en la serie sobre Agatha

En su reciente autobiografía, Oh Miriam!, la actriz reveló que la ofrecieron un papel en un proyecto de Marvel, y la propia Miriam Margolyes ha desvelado de cuál se trataba: la actriz de Harry Potter pudo estar en la serie sobre Agatha Harkeness, el personaje de Kathryn Hahn que se presentó en WandaVision y que estrenará este año su propio spin-off en Disney+. Pero, ¿por qué rechazó una producción de tal calibre?

Miriam Margolyes ('Harry Potter') rechazó aparecer en la serie sobre Agatha Cinemanía

La respuesta no puede ser más sorprendente: "otra vez brujas no". La realidad es que Miriam Margolyes no solo se ha metido en la piel de una hechicera en Harry Potter, ya que también trabajó en la adaptación del West End de Wicked. Además, la propia actriz reconoce que "no me gusta Estados Unidos y no quería pasarme cuatro meses en Georgia", pero para no rechazar el papel, se le ocurrió una disparata idea.

Miriam Margolyes pidió un millón de libras a Marvel

La solución para Miriam Margolyes fue pedir un millón de libras a Marvel por aparecer en la serie sobre Agatha, una cifra extremadamente elevada. Cuando desde la franquicia de Disney le hicieron una contraoferta con justo la mitad de dinero, la actriz de Harry Potter y La edad de la inocencia (1993) 'no tuvo más remedio' que rechazarlo, consiguiendo lo que desde un principio quería: no aparecer en el proyecto centrado en el personaje de Kathryn Hahn que llega este 2024.

