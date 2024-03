Este productor de Marvel reconoce lo que todo el mundo piensa sobre las series del MCU para Disney+

El modelo productivo de Marvel Studios entró en algo parecido al colapso el año pasado. Coincidiendo con el 100 aniversario de Disney como empresa madre (también responsable de otros fracasos propios), la directiva de Kevin Feige se ganó un descrédito bastante considerable entre la decepción de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, el fracaso sin paliativos de The Marvels y el despilfarro de Invasión secreta como serie de Disney+: costó una millonada que se saldó con malas críticas y un seguimiento nulo de la audiencia. Todo esto por no hablar de la situación de Jonathan Majors: contratado como villano principal de la actual Saga del Multiverso, despedido finalmente por sus problemas con la justicia.

En 2024 solo se estrenará una película de Marvel: Deadpool y Lobezno, en cines el 26 de julio. Los problemas referidos, más la huelga de actores y guionistas, han conducido a esta llamativa tesitura, pero esta también podría ofrecer una oportunidad. Porque Marvel se encuentra en una fase de reinvención, acompañada de un viraje en la gestión de Bob Iger como CEO de The Walt Disney Company. Disney ha empezado a cancelar secretamente varios proyectos (algunos serían los remakes en acción real de Bambi o Merlín el encantador, y quizá también la película de Star Wars protagonizada por Daisy Ridley), en una tendencia que también afecta a Marvel. Por ejemplo, Eternals 2 ya estaría totalmente descartada.

Así como otros proyectos, porque ahora se quiere primar la calidad sobre la calidad: un modelo distinto al que se había seguido cuando Disney+ ofreció una plataforma para cobijar más proyectos marvelitas. Brad Winderbaum es un productor de Marvel recientemente invitado al podcast de Comic Book, y se ha acordado de esta época para prometer que están aprendiendo de sus errores. “Con franqueza, había orden de crear todo lo que pudiéramos para Disney+ tan rápido como pudiéramos. Y luego hubo un cambio. De pronto teníamos que espaciar las fechas de estreno. Esa es la razón de muchos retrasos, ahora estamos aprovechando ese tiempo. No nos quedamos de brazos cruzados, todo sigue en el horno pero puedes hornear las cosas un poco más”, asegura.

“Creo que a la larga todo va a mejorar. Tenemos un nuevo sistema tras las cámaras en Marvel Studios. Ahora somos más como un estudio tradicional”. Lo que significa que están revisando qué proyectos merece la pena de verdad llevar a Disney+, por ejemplo. En este sentido Winderbaum confirma que siguen adelante con series como Daredevil: Born Again y Agatha: Darkhold Diaries. Estos proyectos han atravesado multitud de problemas y cambios, y actualmente se han aplazado indefinidamente pero algún día se materializarán.

Winderbaum también confirma que están en camino Ironheart (protagonizada por la Dominique Thorne que debutó como Riri Williams en Black Panther: Wakanda Forever) y Wonder Man (que protagoniza Yahya Abdul-Mateen II y que sería una suerte de sátira superheroica de la industria de Hollywood). El productor no lo tiene tan claro con Nova, otra serie de la que se habló hace tiempo y que iba a centrarse en la guardia intergaláctica aparecida en la saga Guardianes de la Galaxia.

“Hay planes para Nova. A mí me encanta Nova, me encanta Rich Rider y espero que llegue a la pantalla. Pero el mundo es un caos, siempre están pasando cosas. Hay que hacer mucho para que salga, pero me encantaría ver una serie de Nova algún día”. La serie no está 100% garantizada, pero es bueno ver que en Marvel se están tomando las cosas con calma.

