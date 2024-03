Esta actriz cree que los fans adultos de 'Harry Potter' "deberían superarlo": "Fue hace 25 años y es una historia para niños"

Una de las escenas más famosas de Harry Potter y la cámara secreta tiene lugar durante la clase de Herbología, donde los protagonistas de la saga entran en contacto con las ruidosas mandrágoras. La profesora que les guía entonces es Pomona Sprout, y su intérprete es Miriam Margolyes. La actriz volvió brevemente en Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 2, y aunque no sea muy conocida por el gran público ha desempeñado otros papeles en películas como La edad de la inocencia o Romeo + Julieta de Baz Luhrmann. Margolyes acaba de publicar sus memorias, Oh Miriam! Stories from a Extraordinary Life.

Así que se ha visto inmersa en su promoción, combinándola con apariciones memorables en el programa de Graham Norton y una entrevista en 1News donde ha accedido a hablar del papel por el que quizá haya conseguido más reconocimiento. Algo que, como dejó caer el año pasado, tampoco le conmueve demasiado: “Me alegré de conseguir el papel y disfruté estando ahí con toda esa gente, pero no es que sea Charles Dickens”. Margolyes siente cierta distancia frente al fenómeno Harry Potter, así que seguramente se encuentre muy sorprendida del empeño que sigue teniendo Hollywood en exprimirlo.

Luego de la saga del Niño Mago tuvimos tres películas de Animales fantásticos, y ahora Warner Bros. Discovery se ha propuesto adaptar de nuevo los libros con una ambiciosa serie para Max que llegaría (teóricamente, pues aún no ha trascendido ni un solo fichaje) en 2026. Margolyes considera que tal afloración de productos derivados es culpa del fandom, que debería haber aceptado que Harry Potter fue parte de su juventud y no darle más vueltas. Estar en Harry Potter fue “genial”, “pero ya se acabó”, y Margoyles dice que “le preocupan los fans de Harry Potter. “Ya deberían haberlo superado”.

“Fue hace 25 años, y es una historia para niños. Creo que es para niños, pero se han quedado como atrapados ahí. Hago cameos, la gente me dice ‘vamos a hacer una boda con temática de Harry Potter’ y yo pienso ‘madre mía, ¿cómo será la luna de miel?’. No puedo ni imaginármelo”, comentó Margolyes con bastante mala baba. La retroalimentación entre el cariño fan y la obsesión de Warner por explotar IPs ha provocado, sin embargo, que parezca muy difícil dejar ir efectivamente a Harry Potter. Y eso que J.K. Rowling, como autora cada vez más polémica, parece haberse esforzado por que lo hagamos.

