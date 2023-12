'Harry Potter': Gary Oldman cree que hizo un trabajo mediocre como Sirius Black

Hace poco, Gary Oldman contaba lo bien que le había venido intervenir en franquicias de Hollywood durante un momento muy delicado de su vida. Acababa de divorciarse, necesitaba pasar tiempo con sus dos hijos, y gracias a las franquicias de Warner encontró una vía de ganar dinero fácil: las películas de Harry Potter y El caballero oscuro, donde encarnó respectivamente a Sirius Black y el Comisario James Gordon. “Gracias a Dios por Harry Potter. Las dos, Batman y Harry Potter, realmente me salvaron, porque me permitieron trabajar lo menos posible por la mayor cantidad de dinero y estar en casa con los niños”.

Aún así, que estos papeles le vinieran bien no quiere decir que el ganador del Oscar por La hora más oscura esté contento con su trabajo. Oldman ha sido invitado posteriormente al podcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz, y ahí ha mostrado una severa autocrítica con lo que hizo cuando le ficharon como Sirius Black en las adaptaciones de J.K. Rowling. Oldman debutó como el padrino y mentor de Harry (Daniel Radcliffe) en Harry Potter y el prisionero de Azkaban, volviendo a interpretarlo para El cáliz de fuego y La orden del fénix, donde su personaje moría. Oldman volvería para un cameo en la última entrega, Las reliquias de la muerte.

Su personaje es de hecho muy querido por los fans, pero Oldman no cree haber estado a la altura. Sobre todo si se compara con lo que hizo Alan Rickman interpretando a Severus Snape. “Creo que hice un trabajo mediocre, lo creo. Quizá, si hubiera leído los libros como Alan, si me hubiera anticipado, si hubiera sabido lo que venía, lo habría interpretado de otra manera”, sostiene Oldman. Por otro lado, cree que lo suyo es mostrar esta actitud, que es positivo para ir avanzando en su carrera.

“Si me sentara a verme en algo y dijera, ‘Dios mío, soy increíble’, sería un día muy triste, porque no me esforzaría en hacerlo mejor”. A Oldman le hemos visto hace poco protagonizando Slow Horses y haciendo un cameo como el presidente Truman en la aclamada Oppenheimer (donde se reunió con el director de El caballero oscuro, Christopher Nolan).

