Gary Oldman recuerda cómo 'Harry Potter' le salvó la vida en sus momentos más bajos

A pesar de la imagen de éxito que tenemos actualmente del oscarizado Gary Oldman, su vida personal ha estado repleta de capítulos aciagos que han afectado a su carrera profesional. Acusado falsamente de violencia de género por su mujer, a juzgar por la sentencia del juzgado y la defensa acérrima de sus dos propios hijos en común, el actor vivió algunos de los años más complicados de su vida en su divorcio allá por 2001. Un momento en el que sus trabajos en Harry Potter y en la trilogía de Batman de Christopher Nolan le salvaron la vida.

"A los 42 años, me desperté divorciado con la custodia de mis hijos y eso en sí mismo fue difícil, ya que hubo un cambio en la industria donde muchas producciones comenzaron a rodarse en Budapest (Hungría), en Praga (República Checa) o en Australia. Así que doy gracias a Harry Potter. Tanto Batman como Harry Potter realmente me salvaron, porque significaba que podía hacer la menor cantidad de trabajo por la mayor cantidad de dinero y luego estar en casa con los niños", señalaba Oldman sobre esta dura etapa de su vida en The Drew Barrymore Show.

Donya Fiorentino fue su tercera esposa tras Lesley Manville y Uma Thurman, con la que contrajo matrimonio en 1997 y se divorció en 2001, y de la que nacerían sus dos hijos en común, Charlie y Gulliver. Ambos se habían conocido en Alcohólicos Anónimos y ella tenía una hija de una relación anterior, con el cineasta David Fincher, que aparentemente quedaba traumatizada después de presenciar un intento de suicido de su madre. Una relación compleja que finalizaba abruptamente a comienzos de los 2000.

La franquicia de magos de Hogwarts llegaría a su vida durante esta etapa vital, interpretando al célebre Sirius Black en las películas Harry Potter y el prisionero de Azkaban (2004), Harry Potter y el cáliz de fuego (2005), Harry Potter y la Orden del Fénix (2007) y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2 (2011). Una serie de títulos tras lo cuales interpretó al personaje de Gordon en la trilogía de El caballero oscuro de Christopher Nolan, apareciendo en El caballero oscuro (2008) y El caballero oscuro: La leyenda renace (2012), que le permitieron seguir compaginando su vida laboral y personal.

"Nolan cumplió con el cronograma y yo iba a casa durante tres días, regresaba para dos; iba a casa por un fin de semana, regresaba por un día... De lo contrario, habría sentido que mis hijos estaban siendo criados por una niñera", señalaba Oldman sobre la infancia de los pequeños.

Su participación en ambas franquicias le continuaron aupando a la primera fila de los actores de Hollywood, trabajando posteriormente en títulos aclamados como El poder del dinero (2013), El instante más oscuro (2018), The Laundromat. Dinero sucio (2019), Mank (2020) y Oppenheimer (2023). Así alcanzaba el primer Oscar de su carrera en 2021 (a la tercera nominación) y dejaba atrás sus años más duros.

