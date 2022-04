Pues sí, Gary Oldman también aparece en ‘Oppenheimer’ (en una única escena)

La disputa de Christopher Nolan con Warner por sus estrategias de exhibición (esas que condujeron a que mastodontes como Dune tuvieran estreno híbrido, entre streaming y cine) llegó a un extremo tan airado que, en cuanto pudo, el director de Tenet abandonó al estudio con el que llevaba tanto tiempo trabajando. Recaló en Universal, y lo hizo con un trato de lo más sustancioso: nada de streaming, una ventana de exhibición de hasta 120 días sin rivalidad alrededor (su fecha está fijada para el 21 de julio de 2023) y, según parece, un holgado presupuesto que le permite reclutar en el reparto a la flor y la nata de Hollywood. Así es como Oppenheimer, su película sobre el creador de la bomba atómica J. Robert Oppenheimer, cuenta con un gran reparto.

Pasemos lista conteniendo el aliento: Cillian Murphy como el protagonista, ese desdichado científico que ya fue mencionado en el anterior film de Nolan, Tenet. Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek, Jack Quaid, Alden Ehrenreich, Kenneth Branagh, Matthew Modine, Ben Safdie, Jason Clarke y Dane DeHaan. A todos ellos hay que añadir ahora a Gary Oldman, pero en régimen especial: según se ha apresurado a señalar este intérprete ganador del Oscar, en Oppenheimer no cuenta más que con una escena. Lo ha revelado durante una entrevista en la radio británica TalkSport, a la que había acudido a promocionar su serie de Apple TV+, Slow Horses. A Oldman, llegado un punto, le preguntaron por futuros proyectos.

“Chris Nolan está trabajando en una nueva película sobre Oppenheimer”, respondió el intérprete de El topo, para aclarar que rodará su parte en mayo y que solo se trata de “una escena, una página y media”. Por muy testimonial que vaya a ser su papel (como seguro que lo son varios de los nombres mencionados; no existe película que tenga espacio para todos), es una noticia bonita para los fans del director, pues Oldman ha encarnado a James Gordon en su trilogía de Batman, de Batman Begins hasta El caballero oscuro: La leyenda renace. Su presencia en Oppenheimer quizá obedezca a la hipotética ausencia de otro habitual (hasta ahora) como era Michael Caine, que estos días apunta a querer tomarse un descanso del cine. A falta de Caine, bueno es Oldman.

Oppenheimer se basa en el libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, y llevó a sus escritores Kai Bird y Martin J. Sherwin a ganar el Pulitzer por él. Nolan se ha encargado de escribir el guion para el cine.

